Carlos Gandica: un aragüeño en Telemundo

De los nueve años que Carlos Gandica tiene trabajando en Estados Unidos, cinco han sido en Telemundo Fort Myers-Naples. Cuenta que aunque fue difícil dejarlo todo otra vez, sin duda fue la mejor decisión.

“Yo tenía cuatro años viviendo y trabajando en Miami cuando llegó la oportunidad de Telemundo. Eso implicaba mudarme otra vez, dejarlo todo y comenzar de cero una vez más, pero así es la vida y lo asumí”.

Y así fue, trabajó en EVTV Miami hasta julio de 2018 y ya el primero de agosto de ese año era el nuevo rostro de Telemundo en el suroeste de la Florida.

“Tenía mucha expectativa, dejé a la familia que tengo acá, mis amigos, la mudanza, asumir el cambio, pero desde que pisé por primera vez Telemundo supe que había hecho lo correcto. Me sentí bienvenido desde ese primer día”.

Desde entonces, Carlos ha explorado la faceta que más disfruta de comunicar, la la de animador de espacios de entretenimiento. Antes, en su paso por EVTV Miami, se había dedicado al mundo de las noticias y aunque es una faceta que también ha asumido varias con total compromiso, ya sabía que quería apuntar al mundo de la farándula.

“Yo agradezco infinitamente las oportunidades, sabía para lo que había sido contratado en EVTV y lo hice con entrega y pasión por el periodismo. Durante más de un año narré el noticiero matutino y estelar y me lo disfruté. Fue muy enriquecedor para mi poder trabajar con tantas figuras importantes de la televisión venezolana; sin embargo, también sabía que había algo más para mí y así fue. Llegó la oportunidad de Telemundo”.



El animador maracayero cuenta que siempre soñó con ese momento, entrar en la cadena de habla hispana número uno de los Estados Unidos. Dice que no sabía cuándo ni cómo iba a pasar, pero estaba seguro de que iba a pasar. “Tienes que creértelo, es la única manera de que pase. Tienes que sentir que te lo mereces, visualizarlo todos los días. Así funciona. No es magia, es energía. Suena loco, pero es así”.

Desde que la oportunidad se concretó, Carlos ha tenido la oportunidad de desarrollar su talento y creatividad en un programa que dice, lo estaba esperando. “Acceso Total me estaba esperando. Durante dos meses hice castings, entrevistas, video llamadas. Nadie sabía. Se concretó, comencé y hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. He entrevistado a muchos cantantes, actores, me han dado muchas oportunidades y eso lo agradezco”.



“Para mi ser parte del staff de animadores de Telemundo ha sido un antes y un después en mi carrera. Yo soy de los que piensa que, además de buscar la oportunidad, tiene que haber alguien que te la quiera dar, alguien que apueste a ti, y eso lo he conseguido aquí”. Una muestra de ese antes y después, del que Carlos habla, ha sido una nominación al premio Emmy en 2022 y dos premios Telly en 2023; reconocimientos que ha recibido por proyectos especiales que ha realizado para Telemundo durante estos últimos años de trabajo.



“Han sido sueños cumplidos, mucho trabajo claro, pero trabajo que se disfruta. No lo he logrado sólo, yo creo en el trabajo en equipo y en Telemundo he conseguido profesionales del más alto nivel que ahora puedo decir, somos colegas y amigos. Llegar a la meta sólo no está mal, pero llegar acompañado es aún más satisfactorio. Para mi estos premios son la confirmación de que no importa dónde estés o cuántos recursos tienes, si lo das todo y más, estas cosas pasan”.

Apartando todo esto, Carlos confiesa que se siente el mismo que era cuando vivía en Venezuela, e incluso cuando trabajaba en la sala de redacción del diario El Siglo. “No puedo decir que no he cambiado, he cambiado y mucho, pero mi esencia es la misma. Mis convicciones y mis creencias son las mismas. No creo en competir, en compárame. Hay que hacer el bien sin mirar a quien como decía Miguel Ángel Landa. En El siglo tengo muy buenos recuerdos, gente querida con la que trabajé y agradezco el apoyo y las oportunidades que me dieron”.



Para 2024 Carlos ya tiene proyectos y metas claras que espera poder seguir desarrollando en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos y porque no, también en su país, Venezuela. “No pienso mucho en el mañana, el mundo da muchas vueltas. Prefiero que la vida me sorprenda, que el universo me sorprenda. Amo Telemundo y espero seguir aquí, pero el mundo es muy grande. No me limito y me encantaría por ejemplo, algún día volver a mi país y animar el Miss Venezuela, un reality show para Netflix, viajar por el mundo y documentarlo todo. Absolutamente todo es posible, pero tienes que creer que es posible para ti”.

