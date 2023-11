Vecinos exigen solución a los botes de aguas servidas en La Pica

Habitantes de la urbanización Cincuentenaria, ubicada en La Pica del municipio Libertador, denunciaron la problemática que enfrentan desde hace más de 10 años con los botes de aguas servidas en la zona, especialmente en la calle 104, lo que dificulta la calidad de vida de quienes ahí residen.

Los botes de aguas recorren de punta a punta la vía

Y es que según los residentes del lugar, se encuentran preocupados debido a que dicha situación ha generado malos olores, proliferación de insectos y roedores, además de ser un foco de enfermedades para las personas que habitan en la zona, en especial para niños y adultos

Ante esta problemática, los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes que tomen medidas para solucionar este problema, sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.

En este sentido, María Soto, afectada, manifestó que la situación es insostenible ya que les toca vivir entre aguas putrefactas y mal olor que hace del lugar un nido de contaminación constante.

“Nos estamos enfermando, yo no salgo de infecciones, ya estoy cansada. No solo es la calle 104 que se encuentra en estas condiciones, es toda la urbanización y me atrevo a decir que es todo el municipio, así no se puede vivir”, condenó.

HACEN UN LLAMADO

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y regionales para que se aboquen a resolver esta situación que afecta directamente su calidad de vida y la salud de las personas que habitan en la zona.

Por su parte, Raquel Salazar, afirmó que son más de 10 años viviendo en tal situación, por lo que se encuentran casados de no recibir respuesta alguna por parte de las autoridades, quienes brillas por su ausencia ante las problemáticas presentes en las comunidades.

“Hemos ido a todas las instituciones y nadie nos da respuesta, nos dicen que es competencia de Hidrocentro, pero allá nos dicen que es competencia de la alcaldía, ya no sabemos a dónde acudir. Estamos desamparados y con miedo a enfermarnos”, lamentó.

No obstante, espera que sus demandas sean atendidas a la brevedad posible y que se tomen medidas efectivas para solucionar este problema que lleva años afectando a la comunidad.

“Ya viene diciembre y al parecer nuestras hallacas serán estas aguas, es difícil, ya no soportamos esto. Ojalá las autoridades tomen conciencia y nos resuelvan esta situación”, finalizó.

