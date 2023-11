El atleta venezolano Heriberto Jesús Prieto ganó la medalla de plata en el deporte de impulso en bala F40/41 masculino en los Juegos Parapanamericanos 2023 que se celebran en Santiago.

Heriberto Jesús Prieto ganó plata en los Parapanamericanos

Prieto quedó conforme con su presea de plata en los Parapanamericanos, aunque en sus declaraciones dio a entender que aspiraba a más. «Hay que seguir luchando por las medallas que me faltan. No pude lograr la de oro acá, como era mi objetivo, pero logré la de plata y así no me voy vacío a casa», dijo en declaraciones recogidas por la página web del torneo. El atleta también competirá en las pruebas de jabalina.

Prieto logró subir al podio después de que tiró el implemento a 7,73 metros. En el primer puesto y con medalla de oro estuvo el ecuatoriano Marco Antonio Churuchumbi con un envío de 9,42 metros, que si bien estuvo más de 50 centímetros lejos de su mejor marca, le sirvió para quedarse con la victoria. Completó el podio el argentino Andrés Federico Pinillos, con 7,44 metros.

Venezuela se ubica en la última posición del medallero del torneo con 20 preseas, 4 de oro, 7 de plata y 9 de bronce. El medallero lo lidera Brasil con 201 medallas de las cuales 92 son de oro, 55 de plata y 54 de bronce. Le sigue Estados Unidos con 88 preseas en total, 29 de oro, 30 de plata y 29 de bronce. Completa el top 3 Colombia con 92, de las cuales 26 son de oro, 38 de plata y 28 de bronce.

elsiglo con información de El Nacional

CJL