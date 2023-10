Maracayeros listos para participar en la primaria

Jerry Yánez – fotos | JOEL ZAPATA

Los maracayeros de tendencia opositora se encuentran listos para participar en la elección primaria pautada para hoy domingo 22 de octubre, mediante la cual se escogerá a un candidato único para las presidenciales de 2024.

De acuerdo con la información aportada por la Junta Regional de Primaria en la entidad, Aragua cuenta con 133 centros de votación y 270 mesas para que las personas acudan a ejercer su derecho ante el llamado de la Plataforma Unitaria.

Según el cronograma se tiene previsto abrir los centros de votación de 8:00 am a 4:00 pm, o hasta que no haya votantes en cola.

Mientras tanto, algunos maracayeros encuestados por nuestro equipo periodístico pusieron de manifiesto de su apoyo y compromiso con la unidad de la oposición, y están dispuestos a participar activamente en esta importante jornada electoral, viéndolo como una oportunidad única para elegir al candidato que mejor pueda representar los intereses colectivos.

Efectivamente, durante un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por las calles de la ciudad, se consultó a algunos usuarios sobre la importancia que tiene este proceso electoral, y si acudirían a ejercer su derecho, los cuales manifestaron que la participación ciudadana es clave para el éxito, por lo que están listos para hacer su parte:

“YO TENGO MI OPCIÓN DE CANDIDATO”

En este contexto, Jerry Yánez aseguró estar bien informado sobre todo lo relacionado al proceso primario de la oposición y acudirá temprano a ejercer su derecho este domingo 22 de octubre.

“Yo tengo mi opción de candidato, ya sé donde me toca votar. Esperemos que todo se mantenga bien, la gente tiene que salir y expresarse, no tenemos que dejar que otros decidan por nosotros”, declaró.

Yánez, quien se mostró entusiasmado por participar en esta importante jornada electoral, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso y demostrar su compromiso con la democracia y el país.

“Es importante que todos los maracayeros acudamos a votar este domingo y elijamos al mejor candidato que pueda representarnos en las próximas elecciones presidenciales. Juntos podemos lograr grandes cosas”, concluyó Yánez.

“VOTAR ES IMPORTANTE”

Por su parte, José Piña indicó que la participación de la ciudadanía en la elección primaria es de suma importancia para el país, ya que representa el principio de un cambio para los venezolanos.

“Este domingo es importante participar para que elijamos al mejor candidato que pueda liderar el cambio que tanto necesitamos en nuestro país”, afirmó Piña.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar en serio su derecho al voto y demostrar su compromiso con la democracia y la unidad.

“NO HAY QUE QUEDARSE EN CASA”

Rafael Díaz instó a la población a no quedarse en casa y salir a votar sea quien sea el candidato de su elección, resaltando que el país necesita un cambio de gobierno para poder salir de la crisis que enfrenta en la actualidad.

“Ya estamos cansados de este gobierno, debemos salir a votar, no hay que quedarse en la casa. Cada voto cuenta y eso servirá para sacar a este gobierno”, manifestó.

Rafael Díaz – fotos | JOEL ZAPATA

A su vez, acotó que espera que estas elecciones sean todo un éxito y que los maracayeros puedan elegir al mejor candidato que represente a la oposición en el 2024.

“LA PRIMARIA FORMA PARTE DEL CAMBIO”

José Morean, aseveró que este proceso primario forma parte del cambio en el país, siendo un pequeño paso para una Venezuela próspera y positiva, por lo que se encuentra listo para votar este domingo por el candidato/a de su elección.

José Morean – fotos | JOEL ZAPATA

“Yo me he empapado de todo el procedimiento en estas elecciones porque como ciudadano quiero un cambio para bien. No entiendo por qué el Gobierno se empeña en no dejar participar a los candidatos inhabilitados, es parte de su miedo porque saben que la gente ya no los quiere”, enfatizó.

Morean recordó que el Gobierno debe cumplir con los recientes acuerdos establecidos en Barbados, ya que siempre hacen lo que mejor le parezca, sin consultar al pueblo, “todo el pueblo debe salir, sin miedo, hay que votar, si queremos un cambio, debemos participar, este es el primer paso para el cambio”, recalcó.

“HAY QUE VOTAR POR EL BIENESTAR DEL PAÍS”

Igualmente, Gilbert Contreras expresó estar de acuerdo con estos comicios, destacando que lo importante es la participación, ya que es fiel creyente de que en la unión está la fuerza.

Gilberth Contreras – fotos | JOEL ZAPATA

“Son 11 candidatos, cada uno presentó su propuesta, ahora solo queda ir a votar por la que mejor nos convenza. Yo tengo a mi candidata, con esa me voy a arriesgar y estamos seguros que vamos a ganar”, aclaró.

También te puede interesar: Maracayeros atentos a las elecciones primarias

Finalmente, invitó a los ciudadanos a acudir desde temprano a los centros de votación, en la búsqueda de un cambio político que mejora la calidad de vida de todos los venezolanos.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YG