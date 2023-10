Maracayeros atentos a las elecciones primarias

En el marco de las elecciones primarias de este domingo, sondeamos las opiniones de algunos maracayeros en torno a este evento comicial de la oposición.

Wolfang Omar Meneci

En este contexto, Wolfgang Meneci resaltó que el proceso de este domingo es fundamental ya que impulsará la iniciativa de cambios en el país, que a su juicio, ha sido perjudicado por las malas políticas del Gobierno nacional.

“Tenemos el conocimiento de como vamos a votar. Lamentablemente al Presidente se le dieron muchas oportunidades, pero se le escapó todo el país. Hay muchos viejitos pasando hambre, la gente se muere porque no hay remedios”, aseguró Meneci, reiterando su llamado al Mandatario nacional a que tome cartas en estos asuntos.

Del mismo modo opinó Luis Mejías, quien afirmó que hay mucha gente decidida a salir a votar; “Muchos van a llevar su arepita, su cafecito porque hay un grupo donde votamos, donde nos vamos a reunir para llevar comida”, comentó.

Luis Mejías

Por su parte, Mildred Rivas, ama de casa, afirmó que esta elección interna opositora es importante y recalcó que votar es necesario para poder opinar sobre el futuro de nuestra nación.

“Nada hacemos con quedarnos en la casa, porque para uno opinar hay que salir a votar. Esto es para poder avanzar como tiene que ser”, opinó la ciudadana.

Edgar Núñez

Por último, Edgar Núñez, simpatizante del oficialismo, recalcó que no está de acuerdo con la elección primaria. “Eso no es de importancia, porque ellos no están de acuerdo, se contradicen”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

