Considerado uno de los integrantes del relevo generacional, que prácticamente se formó bajo los lineamientos de Hugo Chávez Frías, el actual alcalde del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, Daniel Perdomo, entre tantas vivencias, recuerda -como si hubiese sucedido ayer- uno de muchos encuentros con el líder de la revolución revolucionaria y bolivariana; en aquella oportunidad, recomendó leer mucho a quienes lo escuchaban.



“Ocurrió después del golpe de Estado del año 2002. El comandante nos reunió y en un momento me preguntó de dónde era; le respondí del estado Trujillo, por lo que de inmediato me dijo, cuéntame sobre el León de la Cordillera. Sabía que se refería al general Juan Bautista Araujo, que era de Jajó, pero no dije más, no tenía mucho conocimiento sobre el militar y guardé silencio. Chávez manifestó rápidamente (con dialéctica y criterio de pensamiento), una persona que no busca la historia de su pueblo, nunca sabrá dirigirlo. Todos los que estábamos ahí comprendimos lo que nos quería enseñar, por lo que nos enfocamos a prepararnos mejor para las nuevas tareas por venir con el fin de luchar por este proceso”, argumentó el mandatario local, que visitó las instalaciones del diario elsiglo, y habló sobre las labores que vienen ejecutando en su jurisdicción.

Perdomo, es uno de los pocos alcaldes del PSUV (y del Polo Patriótico) que fue reelecto el pasado 21 de noviembre (2021) en la región aragüeña. En su primera gestión (2017-2021), así lo comentó, fue para cumplir con la firme tarea de levantar al municipio, principalmente de atacar el “flagelo” de la delincuencia. También, de realizar todos los esfuerzos en beneficio de los habitantes de El Consejo (capital) y demás sectores revengueños muy golpeados por la problemática con los servicios públicos.

“En el primer período nos tocó meter el pecho porque el tema de la inseguridad era el principal problema, que ocasionó el atraso del comercio en el municipio, la convivencia social, el deporte, la cultura. Revenga fue el municipio más inseguro del estado Aragua y con ese propósito asumí mis responsabilidades con un gran equipo de trabajo, pero especialmente, tuve el apoyo del Poder Popular. Atacamos una crisis, por lo que trabajamos día a día, porque en 25 años de fundado, en nuestro municipio no había existido un plan de desarrollo urbano. Luego vino la pandemia, y nos abocamos con más fuerza por el bien de todo el pueblo”, resaltó, detallando que actualmente el índice delictivo ha disminuido hasta 80%.

El burgomaestre detalló que también entre 2017-2021 se ejecutaron labores para recuperar el sistema del agua potable y mantener activo el servicio de aseo urbano, “para ello contamos con el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, que nos envió, a través del Ministerio del Ambiente, un compactador nuevo, de paquete”.



En esa primera gestión entendimos, dijo, que era necesario poner en práctica el Plan de desarrollo, asegurando que es la imagen positiva que hoy en día están viendo los vecinos y quienes les visitan.

-La primera acción en esta nueva gestión, fue contratar un equipo especializado, ingenieros, geógrafos, arquitectos, para construir ese plan, que en todo caso, es la bitácora, es la única manera de hacer un gobierno de incorporar la ciencia, la política a la gestión, y de allí ir a lo que es el fortalecimiento del municipio. Estamos trabajando para construir una visión colectiva de lo que debe ser nuestro municipio.

“Hay que blindar ese Plan para que termine donde sea, por ejemplo, el tema de infraestructura, el tema de cultura, del comercio, de cómo se puede desarrollar el pueblo, cuáles son las zonas donde se puede construir, cuáles son las zonas donde no se puede construir, cuáles son los polos de desarrollo que tenemos allí. Es una estrategia fundamental para poder gobernar con una visión clara y con una visión planificada en nuestro municipio”.

Resaltó que ha tenido que atender problemas distintos en sus dos gobiernos, pero hay un elemento que ha sido clave, que catalogó como la gran fortaleza de las gestiones: la organización del pueblo.

“Tenemos un ejemplo; cuando nosotros llegamos, lo hicimos como un solo gobierno, con el gobierno bolivariano en conjunto; Teníamos problemas fuertes con el agua, pese al apoyo de la gobernación de Aragua, casi siempre ocurría en los sectores Terrazas, La Hacienda Las Rosas, las circunstancias eran los pozos que se dañaban y para poner un sello, simplemente eso, era costoso, cuando lo hacíamos, era una victoria. Hoy en día, gracias a la organización, celebramos esa victoria casi a diario, porque los vecinos saben dónde recurrir para solventar de inmediato”, aseveró.

PODER POPULAR

El alcalde Perdomo afirmó que su gestión ha estado bien encaminada por un factor importante, “es un gobierno que lo dirige el pueblo”.

“En cada sector hay un pequeño gobierno que tiene su tarea, que es el Consejo Comunal con nuestro líder y son los que están día a día desarrollando ideas, planes, trabajos. Sin el poder popular organizado, es imposible gestionar, buscar soluciones ¿Qué hicimos? Nos organizamos. Y cada líder de comunidad, cada líder del sector, tiene su organización y ejecuta sus planes”, apuntó.

“El pueblo ha entendido la seriedad de este proceso, por ello, hace un trabajo voluntario en conjunto con nosotros, porque era imposible que los trabajos de la Alcaldía sólo pudieran resolver la situación. Hemos encontrado, como algunas personas, que no son nuestros simpatizantes han emitido fuertes juicios contra quienes trabajan por un bien colectivo, los llaman adulantes, y eso pasó en Camino Real, porque un líder comunitario tomó una pala para sacar tierra”, describió.

Perdomo comentó que recientemente atendieron una alarma por la crecida del río Tuy “y la gente se organizó, mucho antes que llegáramos nosotros, pero algunos líderes opositores intentaron montar un show”. “Gracias a Dios no ocurrió nada y es importante decirlo, pero se ejecutaron una labores de dragado y limpieza que fueron fundamentales para que el río no se desbordara”, añadió.

-Eso es lo importante del Poder Popular, que tiene conciencia, nuestra gente se ha preparado para buscar beneficios en colectivo y esa organización era lo que el comandante Chávez le sembró a nuestro pueblo, a ese pueblo organizado.

Anunció que gracias a la articulación comunidad-gobierno, próximamente estará presentando a toda la sociedad de Revenga, un Plan que presentarán ante la Cámara Municipal para su aprobación, que les permitirá tener una metáfora en virtud de seguir trabajando en las obras de ingeniería que se van a desarrollar en base a las necesidades que determinó el municipio.

ROL DE LA JUVENTUD

Para el burgomaestre de Revenga no es difícil referirse al rol de la juventud como fortaleza de los gobiernos, nacional, regional y municipal. “El haber sido militante desde chamo ha sido fundamental para lo que somos hoy en día, y no me refiero solamente a mi persona, también están, Héctor Rodríguez, actualmente gobernador de Miranda, así como los mandatarios regionales José Alejandro Terán (La Guaira), Jehyson Guzmán (Mérida), Víctor Clark (Falcón), Félix Romero, Jesús Pérez, José Gregorio Colmenares, Joana Sánchez y tantos otros. Nos tocó asumir responsabilidades desde la militancia”, especificó.

“Todos fuimos parte de esa estructura. Muchos jóvenes que estuvimos ahí, que nos formamos por muchos años, dentro de la juventud del PSUV, nos ha tocado dar la cara, en este período más difícil del proceso, en estos momentos de bloqueo, de sanciones, del fallecimiento de nuestro líder Hugo Chávez, y lo hemos hecho con honor y con gallardía. Nosotros nos sentimos siempre, orgullosos de haber formado parte de esa juventud, porque es una escuela, y es lo que tratamos de hacer, para que la juventud que está ahí, siga creciendo”, recalcó.

Y eso, mencionó, lo que viene sucediendo con estas generaciones que observamos en cada movilización, porque el chavismo entendió que este es un proceso político que busca beneficiar a todos.

Perdomo, que en la movilización de Sabaneta (Revenga) en apoyo al presidente Maduro, fue llamado por la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, como el “eterno joven” afirmó, que si bien les tocó ser parte de los cimientos de la juventud militante, ahora les toca, seguir apoyando esas estructuras, reflexionando, que la fuerza joven es la que dará continuidad al proceso revolucionario.

“Nos tocó enfrentar al movimiento de mano blanca, que puso de cabeza la bandera. No se puede olvidar a los zombis imperialistas, Juan Guaidó, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, y tantos otros, que como supuestos líderes fueron construidos en la Universidad Católica. Recibieron mucho dinero, hasta 500 mil dólares desde Israel. Pregunto ¿qué no haríamos nosotros con esos recursos en beneficio de la gente? Pero pregunto más ¿Ellos son referentes de qué? ¿Dónde están? ¿Quiénes siguen siendo?”, manifestó.

NO PIENSA EN REELECCIÓN

Como respuesta ¿Piensa en otra gestión como mandatario de Revenga”, Perdomo enfatizó de inmediato: “no es la prioridad, no es el objetivo principal, no me quita el sueño. Mi visión es gobernar en conjunto mientras dure este período”.

Aclaró que no está trabajando para reelección y que todo depende de los lineamientos del PSUV. “El hombre es producto de la circunstancia. Si el partido me necesita en otras tareas, firmemente estaré acompañando donde me manden. Si a mí me dicen ¿usted será el portero de elsiglo? Estaré en esa puerta, cuidándola y atendiendo a la gente. Siempre he dicho, no soy alcalde, soy un militante de un proceso firmemente revolucionario y político, y mi tarea es apoyar al pueblo, al presidente Maduro y a la gobernadora Karina Carpio”, dijo.

-No puedo basar una premisa de mi trabajo político-social- administrativo como un objetivo de una reelección; hay muchas personas dentro del proceso bolivariano revolucionario chavista, que tienen mucho que aportar y están allí, entonces mi tarea es sumar todas las fuerzas como otro militante del partido. De estas personas que nos rodean, que luchan a diario por este proceso chavista en Revenga, tienen las características necesarias y el compromiso para ser el próximo alcalde del municipio.

“Yo no voy a empezar a dividir al movimiento social, porque quiero ser reelecto por unos fines personales, particulares, individuales o grupales. Uno es una herramienta y hay que entender que la política es el fin de servir a la gente”, subrayó.

Insisto, hay muchos compañeros que pueden ser alcaldes o alcaldesas, por lo que creo que la fortaleza de nosotros es trabajar en colectivo y en la unidad. “Por ello tenemos muy claro, estamos firmes con el legado del comandante Chávez, que en ningún momento se equivocó, acertó con Maduro porque no se ha arrodillado, no se ha entregado ni en las peores circunstancias, por ello, vamos a garantizar es la reelección del presidente Nicolás Maduro”, puntualizó.

PRIMARIA Y PALESTINA

Daniel Perdomo, responde a dos temas que ocasionan opinión pública en la actualidad, uno, la elección que organiza una parte de la oposición venezolana, que de acuerdo a cronograma se define el próximo 22 de octubre. El otro, un asunto que vincula a Palestina e Israel.

Del primero comentó. “Creo es una herramienta para después buscar confrontación en Venezuela. La oposición venezolana es incoherente en sus planteamientos políticos donde únicamente ha sido de servidumbre al Departamento de Estados Unidos. Eso que tienen planteado para la otra semana esa una incoherencia, por ejemplo, Carlos Prosperi, ha dicho que hasta esta altura no sabía dónde iba a votar; nadie sabe dónde van a ser las elecciones, algunos han renunciado a poco a este. Tienen un desorden, ojalá acordaran, se organizaran y construyan una oposición seria democrática”.

Sobre los cruentos acontecimientos que se vienen registrando en las últimas horas en la Franja de Gaza, Perdomo indicó: “me apego al comunicado de la cancillería de nuestra República; debe parar el genocidio a Palestina. Israel es un estado fuerte, con armas, con capacidad militar impresionante. Los palestinos prácticamente son prisioneros en su tierra. No debemos olvidar que esa confrontación es el evidente fracaso de la política del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el Medio Oriente”.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA