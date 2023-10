Convencido que Venezuela “es indestructible”, el profesor Ricardo Molina, parlamentario de la Asamblea Nacional y enlace de la estructura política del PSUV en el estado Aragua, hizo un balance del porqué se ha logrado resistir al bloqueo y todas las medidas coercitivas impuestas desde Estados Unidos e impulsadas por la derecha nacional e internacional contra todos los venezolanos.

¿Por qué en Venezuela se ha aguantado todo eso y más? Se preguntó el legislador nacional y de inmediato responde: “Porque el comandante Chávez construyó una estructura que todos saben muy bien existe”.

“Todo se ha logrado por cinco factores; en primer lugar, hay un pueblo organizado. Segundo, tenemos un partido revolucionario (el Partido Socialista Unido de Venezuela, estructurado en todo el territorio nacional y acompañado por los partidos de la revolución), el tercero, contamos con un presidente revolucionario, Nicolás Maduro no traicionó ni traicionará los postulados del comandante Chávez y la visión liberal de un mandatario verdaderamente revolucionario. El cuarto, hay un plan, es el Plan de la Patria. Y finalmente, la relación cívico-militar, que ha sido fundamental para salir adelante ante cualquier amenaza de aquellos que intentan acabar con la paz en el país”, expone.

Tenemos elementos para seguir diciendo, que ni los de adentro, ni los de afuera nos van a derrotar. La revolución bolivariana está empeñada en construir el socialismo chavista, bolivariano y lo vamos a lograr. Estamos con dificultades, claro, ninguna revolución es sencilla, ninguna revolución es gratuita, pero la vamos a continuar desarrollando- enfatiza.

Antes no había un pueblo organizado, pero hoy en día hay 45.000 consejos comunales “y los que están en construcción”. “El comandante Chávez conformó una estructura muy sólida y el presidente Maduro la ha reforzado. Países, donde han hecho el 20% de lo que ha hecho con Venezuela, han logrado vencerlos, pero con nosotros no. Nos dieron un golpe de Estado, asesinaron al presidente (creo firmemente que el comandante Chávez no murió por causa natural, porque lo de su enfermedad fue inoculada. Han destruido nuestra moneda, y no descansan, porque cuando medio se va a recuperar, refuerzan el ataque para continuar destruyendo”, especifica.

-Con todo lo anterior, cualquier país que le aplican unas medidas económicas para destruir la moneda, el gobierno no dura un mes. A cualquier país donde matan al presidente, el gobierno no dura un mes. A cualquier país donde someten a la gente al hambre, a desolación, a destruir los servicios, el gobierno no dura un mes; pero nosotros seguimos firmes con nuestro pueblo que está alerta – acotó.

MOVILIZACIONES

El diputado Molina estuvo de visita en las instalaciones del diario elsiglo. Llegó al edificio azul con el propósito de hablar sobre las movilizaciones de la militancia en el estado Aragua, pero como estratega de experiencia en el PSUV, tuvo respuestas sobre el proceso electoral del 2024, el Esequibo, la Primaria, entre otros temas.

“Comenzamos con el cumplimiento de la instrucción de la Dirección Nacional de hacer marchas localizadas, municipio por municipio, y el resultado ha sido extraordinario. La convocatoria, la verdad, inesperada. Mucha gente, militantes, simpatizantes, se han incorporado mucho los jóvenes. Ya van 14, 15 marchas en todo el estado. Estamos por terminar la cobertura territorial, pero realmente las movilizaciones han sido exitosas, llenas de entusiasmo, de colorido, de firmeza revolucionaria”, dijo.

El parlamentario recalcó que ha quedado patente el apoyo del pueblo al presidente Nicolás Maduro y “el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del Grupo Criminal Técnico de Estados Unidos contra nuestro pueblo, contra el país todo”.

“Hay una participación voluntaria, eso lo hemos entendido. Y el método ha sido precisamente eso, la autoconvocatoria. Es decir, con gente del municipio, no de otras jurisdicciones; eso da la posibilidad de que todos quienes habitan en ese municipio vayan”, añadió.

Molina planteó que como estrategia del partido, la militancia local es quien debe protagonizar cada movilización, porque “no queremos reflejar una cosa que no es la realidad”. “Y lo que hemos visto hasta ahora, en todos los municipios, ha sido la participación más viva del pueblo”, apuntó.

¿Engrasando la maquinaria para la presidencial? Nosotros no dejamos que esa máquina se pare, ni que se oxide, manifestó. “Acabamos de ganar las elecciones e inmediatamente continuamos con el desarrollo del plan de gobierno con movilizaciones permanentes en nuestro pueblo. Desde los consejos comunales, desde las parroquias, desde los municipios, todo el tiempo hemos estado activos. En la oposición por ejemplo, no son capaces de generar una motivación en el pueblo para que se incorporen a una manifestación pública. Cosa que nosotros hacemos cotidianamente”, aseveró.

Estoy seguro, que si hacemos una convocatoria en cualquier ciudad de Aragua, donde vayamos, será una cosa multitudinaria, no tengo duda de eso. Pero eso no refleja el estado territorial real. Por eso queremos hacerlo, municipio por municipio. Seguramente cuando toque Girardot, va a ser solo este Girardot. Y seguramente va a ser una marcha extraordinaria, ya lo vamos a ver. Pero cuando nos toque hacer el llamado estadal, seguramente nuestro pueblo va a responder. Y cuando hagamos las marchas sectoriales, nuestro pueblo se va a identificar con el llamado y va a asistir.

Aprovechó el momento para decir, que el “invento” de las comunidades y el presidente Maduro, los “cafecitos militantes” dan resultados, porque son encuentros permanentes, entre equipos de calle y quienes habitan el territorio.

“Esas conversas a veces no son muy agradables. Porque los vecinos nos hablan de los problemas que no hemos logrado resolver y nos reclaman porque no habíamos ido antes. Pero a la vez que surgen esas situaciones, a la vez surgen las banderas de lucha, lo que tenemos que defender, porque estamos resistiendo”, afirmó.

CONSULTA NACIONAL

“Quien se niegue a reclamar nuestros derechos sobre el territorio Esequibo, no se puede considerar venezolano, independientemente sea chavista o no”, resaltó Molina al ser consultado sobre la consulta nacional que fue aprobada en el Parlamento Nacional.

El diputado conoció el corazón central del diario elsiglo, su rotativa

“El presidente Maduro también ratificó el llamado que hizo la Asamblea Nacional, dijo, vamos a un referéndum, estamos esperando que se definan cuáles son las preguntas, pero más allá de lo que se pregunten en ese referéndum, es la oportunidad de resaltar que tenemos múltiples razones para conocer la opinión de todo el pueblo venezolano sobre este asunto”, aseguró.

El parlamentario argumentó que es importante además formarse sobre este importante asunto, porque “hay que averiguar bien de qué se trata, ese territorio es nuestro, el sol nace por el Esequibo, sí, muy bien, eso es verdad, pero tenemos que conocer las razones. Desde las primeras etapas, desde que fue ocupado por la gente que siempre vivió allí, los pueblos indígenas, que luego fueron desplazados por la colonia”.

Por ese territorio se registró la confrontación de los reinos de España y de Inglaterra, hasta el punto, que vio involucrado al reino de Francia, lo que Molina catalogó como “el colonialismo puro” buscando adueñarse “de lo que pertenece a Venezuela”.

Indicó el profesor que en el año 66 ya con la participación del Estado venezolano, se acentuaron las conversaciones para buscar una solución al respecto, incluso, con la disposición de Guayana. “Pero ni Inglaterra ni Estados Unidos han querido que se sienten a llegar a acuerdos, sino que actúan como siempre han actuado ellos, bajo sus intereses”, apuntó.

“En ese sentido, decidieron colocar una empresa transnacional petrolera, la Exxon Mobil, que realmente es la que manda a Guayana, no es el presidente guayanés, Exxon es la que le dice al gobierno lo que tiene que hacer, y ese señor públicamente no dice lo que él piensa, hace lo que le ordenan”, comentó.

Por lo tanto es importante – precisó Molina- conocer la historia, por lo que recomienza formación permanente. “El Esequibo es venezolano, nadie lo puede discutir. Lo que sí tenemos que hacer es llegar a un acuerdo para desenmascarar todas esas artimañas para apoderarse de lo que es nuestro”, dijo.

Recordó el parlamentario que hubo una embajadora del gobierno de Narnia, (de Juan Guaidó), en Inglaterra, que públicamente manifestó “que para contar con el apoyo de Inglaterra teníamos que garantizar la entrega del Esequibo”. “Aquí sabemos quienes están del lado de la historia y de la patria”, complementó.

LA PRIMARIA

“La verdad verdadera es que dan pena, la imagen que están dando a quienes los siguen, es la peor imagen que pueden dar. Porque van a un proceso confrontados, entre ellos se acusan de montones de cosas, que son corruptos, conspiradores, que no quieren a la patria. Y todo eso es verdad, la gente sabe que todos ellos son así”, expresó Molina al tocar el punto del proceso que se define el 22 de octubre (según cronograma).

Sobre la Primaria (para elegir un candidato unitario por una parte de la oposición venezolana) el representante del PSUV en Aragua afirmó que organizan un proceso electoral “o dicen organizar un proceso electoral”, sin tener la capacidad de hacerlo.

“Ahorita tienen una pelea interna enorme, por ejemplo, debaten ¿quiénes van a estar en las mesas? Acción Democrática, que creo y no lo digo de manera despectiva, pero dentro de todos los partiditos de derecha, es el más grande y está preparado, porque los demás, Capriles, María Corina, Velázquez y los otros diez que andan por ahí, ninguno de ellos tiene capacidad. Entonces están peleando, porque ellos saben que si los adecos están al frente de los centros de votación, les van a robar los votos, eso lo saben hacer ellos muy bien, lo hicieron toda la vida”, detalló.

Molina puntualizó que ese proceso tiene dificultades por el tema de los centros de votación, “como no quisieron el apoyo del CNE, entonces no tuvieron la habilidad, la capacidad política de trabajar para lograr hacer ese acto en los planteles escolares”. “Ahora lo están haciendo hasta en casas de vecinos. Y resulta que por la información que tenemos, hay vecinos que ni saben que su casa será centro de votación”, mencionó.

“Ese día (22Oct), seguramente empezará a llegar gente a la casa de alguien preguntando; a ese nivel de desastre han llegado, además, no se sabe cómo serán las boletas electorales, no se sabe cómo será el conteo, no tienen planillas de totalización, no se sabe cómo es la transmisión de esos datos a la instancia centralizada, que supongo debería existir, para poder hacer toda la totalización nacional. Es decir, un desastre lo que tienen ellos con el fulano proceso de elecciones internas”.

Dijo el parlamentario, que de acuerdo a la información que manejan, las organizaciones que participan en la Primaria, siguen pidiendo recursos a diferentes instituciones, empresas, gobiernos extranjeros, “porque para ellos eso es un negocio, es una oportunidad para ponerse en una plata. Y a todo aquel que les dé, estén claros que van a perder sus reales, porque ellos no le van a rendir cuenta en qué los gastaron, en qué los invirtieron. Algunos destinarán un poquito por el proceso de la primaria, pero la mayoría de la plata se la van a embolsillar, no tengamos ninguna duda de eso. Y además, en el camino van violentando los derechos de la gente. Ellos no van a permitir, ya lo vimos ayer, una trifulca penosa en Maracaibo, entre militantes de Vente Venezuela y Primero Justicia”.

MACHADO Y LEDEZMA

El profesor Molina se refirió a ambos actores políticos y los caracterizó como voceros del odio.

Molina: “Antonio Ledezma es un vocero de la violencia”

“Antonio Ledezma es un vocero de la violencia. Él es la corneta de esta señora (MCM) irresponsable, inhabilitada, que sigue invirtiendo mucha plata que no es la de ella, es plata de otro”, narró.

Para ese señor es muy fácil decir, vamos todos a la calle a pelear hasta el final, pero yo estoy en mi mansión en Madrid, en Nueva York, Miami o en Bogotá. Es una cosa muy irresponsable, otra vez, pretender llamar a la violencia para desestabilizar la tranquilidad y la paz del país. Ese es el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a no dejarse engañar.

“Por cierto, en Ginebra, cumpliendo una misión, escuchamos una conversación entre tres señoras de origen venezolano y un empresario europeo, él de nacionalidad italiana. Una de las señoras le estaba sacando plata al hombre, convenciéndolo que MCM no puede salir a la calle, porque una multitud la rodea de inmediato. Esa plata que le estaban martillando a ese inocente industrial italiano, una parte le llega a Antonio Ledezma, porque ellos viven de eso”.

De Machado, Molina indicó que es parte del fascismo oscuro, recordando que ella fue una de las dirigentes que llamó a guarimbas en el 2014 y 2017. “Ella convocó a la violencia junto a Leopoldo López y ahora quiere participar en un proceso democrático, esos son ellos; por cierto, en su visita a Maracay, fue una convocatoria triste, no más de 1.500 personas que metieron en una calle bien angostita, de servicio, para una foto bien tomada. Todos saben de su fracaso, pero los que le organizaron la cosa, como cobraron, porque les dan plata para eso, seguramente le dijeron, mira, los no sé cuántos miles que nos diste, fueron bien invertidos porque asistieron 20.000 personas”.

Ella ofreció un discurso lleno de odio, lleno de desesperanza. Ellos no tienen plan y es por eso, precisamente, que ponen las tostadas que ponen. Pero ellos se caen a mentiras y ellos mismos se las creen- finalizó el parlamentario.

