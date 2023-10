Bianca Rosales acudió a la brujería para buscar novio

La animadora venezolana Bianca Rosales fue tendencia en las redes sociales tras publicar un video, donde se deja ver practicando baños espirituales con la brujería para fines personales en buscar novio.

Bianca Rosales, en esta oportunidad se dejó ver muy ligerita de ropa realizando un ritual con flores en un río. Donde según agrega ella, que es para conseguir a su media naranja. Los internautas de inmediato arremetieron contra la muchachita, pues aseguran que la venezolana es muy hermosa para realizar dicha actividad.

“No sería mejor entrar a una iglesia y pedirle a Dios de corazón y no hacer actos esotéricos”, “amiga eso no sirve te aleja más de la persona que Dios tiene para ti.

El único que te puede presentar a esa persona especial para ti es nuestro Señor Jesucristo, no te juzgo no soy quien, pero ten la certeza y convicción que eso no sirve”, comentaron sus seguidores.

Los audiovisuales que está publicando la mujer, también son productos de su canal de YouTube, donde se encarga de mostrar todo los lugares, rincones, culturas y tradiciones de su país Venezuela. Vale destacar que hace unas semanas Bianca anunció que firmó un exclusivo contrato con el canal Venevisón, para difundir lo que ha estado trabajando durante mucho tiempo en sus redes sociales.

“Si saben que ella está haciendo un programa recorriendo Venezuela y conociendo las diferentes culturas y tradiciones de los estados, la gente criticona también está alejada de Dios”, fueron parte de los comentarios positivos por parte de los internautas.

Colombiano Sebastián Yatra estrenó tema Energía Bacana

El cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentra en medio de un momento personal de “mucha luz, de mucha felicidad” y conexión consigo mismo, como lo atestigua su nuevo sencillo, “Energía Bacana”, según señaló en una entrevista con EFE.

El tema, producido por los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y publicado la noche del jueves, estuvo compuesto de una manera orgánica y bajo una “inspiración especial”, dijo el intérprete sobre un sencillo que supone el tercer adelanto del que será su próximo disco de estudio.

“Esta canción representa mucho el lugar donde estoy emocionalmente en mi vida ahorita y la paz que siento la gran mayoría del tiempo”, agregó el cantante, quien como artista sintió que era importante compartir esa “coherencia de cuerpo, mente y alma” en la que se encuentra.

