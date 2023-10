Ashley Graham es la mujer más sexy del mundo en 2023

Dejando atrás a los grandes nombres, Ashley Graham, la famosa modelo y presentadora de televisión estadounidense, acaba de lograr un importante triunfo al ser coronada como la mujer más sexy del mundo. Y lo que es más impresionante, es la primera modelo de tallas grandes que aparece en la portada del número Maxim’s Hot 100. Descubre qué otras bellezas famosas han llegado a lo más alto de la lista.

Graham, nacida en Nebraska, empezó a ejercer de modelo cuando era adolescente y desde entonces se ha convertido en una pionera de la positividad corporal y la inclusión en la industria. Ha aparecido en las portadas de numerosas revistas de moda de renombre y ha desfilado para prestigiosos diseñadores internacionales.

A la vez que hace todo eso, esta mujer de 35 años también es madre de tres hijos maravillosos, y nunca deja de compartir con el mundo los altibajos de la maternidad.

Cree que lo atractivo no tiene que ver con el tamaño o la forma, sino con la confianza en uno mismo.

Ashley se sinceró sobre su vida personal en la entrevista con Maxim. También habló de sus modelos a seguir, sus retos y sus objetivos. “Espero que esto inspire a más mujeres a abrazar sus curvas y su belleza… Admiro a las mujeres que no tienen miedo y son auténticas”.

Admite que se ha enfrentado a muchos rechazos y críticas en su carrera por no encajar en los cánones de belleza “ideales”. “Me han dicho que estoy demasiado gorda, demasiado vieja, demasiado esto o aquello. Pero he aprendido a convertir lo negativo en positivo. He aprendido a quererme y a celebrar mi singularidad”.

Mientras Ashley adornaba la portada de la revista, estas otras celebridades encabezaban la lista en varias categorías:

Margot Robbie – Hollywood Heartbreakers (Rompecorazones de Hollywood)

Emily Ratajkowski – Fashion Legends (Leyendas de la moda)

Doja Cat – Sultry Songbirds (Pájaros cantores sensuales)

Ariana Grande – Icons & Megastars (Iconos y megaestrellas)

Kaia Gerber – Model Citizens (Modelo de ciudadano)

Ivona Dadic – Fit & Fabulous (En forma y fabulosa)

