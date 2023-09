Yailin “La más viral” presentó a su hija

La rapera dominicana Yailin “La más viral” sorprendió a sus seguidores este domingo 24 de septiembre, luego de mostrar a su hija ante el público.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la cantante reveló su nuevo tema musical, una canción que lleva por nombre Mía y que está dedicada a su hija Cattleya, quien trajo al mundo producto de la relación que mantuvo con el cantante urbano Anuel AA.

“Hola mundo, conozcan a mi Cata”, fueron las palabras de la artista en el post que generó cientos de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron a la pequeña y felicitaron a Yailin por el tema para su hija.

En la canción Mía, Yailín exploró el género bachata, pero que le sirvió para darle el romanticismo que deja en evidencia el sentimiento con el que la dominicana quería darle a conocer al mundo el proceso que vivió junto a su hija en sus primeros meses de vida.

En el clip, se puede ver a la actual pareja de la dominicana, el rapero Tekashi 6ix9ine, quien junto a Yailin y la bebé, se muestran como una verdadera familia. La pequeña nació en marzo de este año y no se había mostrado ante el ojo público.

Por su parte, 6ix9ine también compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que invitó a sus seguidores a apoyar a la cantante dominicana y la canción que le dedicó a su primera hija.

Críticas para Anuel

Yailín la más viral y 6ix9ine hicieron pública su relación luego de que el rapero nacido en Nueva York criticara el papel de Anuel como padre de Cattleya, esto como consecuencia de que el boricua publicara una fotografía en la que se lograba apreciar el rostro de la menor.

Tras la publicación del cantante boricua, Tekashi comentó la fotografía y aseguró que es una rata, pues no ha ayudado en nada a la menor, incluso, aseguró que después del día de su nacimiento no la ha vuelto a ver ni a compartir con ella.

La controversia comenzó porque Anuel publicó una fotografía de Cattleya en su cuenta de Instagram, algo que fue mal visto, pues desde el entorno de Yailín la más viral se ha intentado no dar información ni publicar el rostro de la menor, por lo que al cantante de música urbana le llovieron varias críticas.

Seguidores

Entre los usuarios que comentaron la fotografía criticando a Anuel por hacer público el rostro de su hija menor, se encuentra el de Tekashi, que aseguró que el cantante no ha estado pendiente de la menor que nació el 13 de marzo de 2023.

En el comentario, Daniel Hernández, nombre de pila de 6ix9ine, aseguró que Anuel era un mentiroso y lo terminó calificando como una “rata”, pues, por un lado, dice que le da lo mejor a sus hijos, pero, al parecer, la verdad sería que el cantante boricua no ha ayudado en nada a Cattleya.

El estadounidense comenzó por asegurar que la publicación de Anuel no fue lo más indicado, pues Yailín, aún no quería revelar el rostro de la bebé, porque no se sentía lista, lo que, al parecer, la afectó bastante. También, aseguró que el boricua no ha hecho nada por Cattleya en sus tres meses de vida.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses”.

Según lo indicó el rapero, Anuel, supuestamente, no habría ayudado en nada a su hija, pues el cantante no habría comprado ni los pañales, ni ha contribuido con la leche, ni con el alquiler de la casa donde su hija comparte con la mamá, incluso, aseguró que no la ha vuelto a ver desde el día que ella nació, razón por la que en el Instagram del cantante urbano solo tiene fotos de ese día.

