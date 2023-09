Este martes, el Colegio de Policías de Venezuela arribó a sus 20 años y por lo tanto, su directiva y agremiados de Aragua entregaron una ofrenda floral a la estatua del Libertador en la plaza Bolívar de Maracay.

Colegio de Policías de Venezuela celebró sus 20 años

En este sentido, el comisario general, comandante Ángel Hernández, explicó que esta actividad se estuvo realizando a nivel nacional para que a las 10:00 a.m. en todos los estados, se estuviese haciendo este acto simbólico en agradecimiento al Padre de la Patria.

“Estamos a la orden a todos los organismos de seguridad del estado como Bomberos, Protección Civil, Policía Estadal, Policía Municipal y Policía Nacional, porque la mayoría somos jubilados de los diferentes organismos de seguridad del estado”, acotó Hernández.

Por su parte, Gustavo Moros Díaz, director adjunto al director nacional de regiones del Colegio, invitó a todos los policías a inscribirse y disfrutar de beneficios en cuanto a la salud, cajas de ahorro y asistencia legal gratuita.

“Esta es una profesión que no muere porque siempre seremos policías y siempre ayudaremos a la sociedad. Esta profesión es eterna y no está ni dividida ni subdividida, sólo hay quienes ya culminaron sus años de servicio, pero eso no quita los méritos por el servicio que le hemos prestado a la nación “, acotó Moros.

Directiva y agremiados del Colego hicieron entrega de ofrenda floral

Por otra parte, aseguró que la ofrenda floral entregada el día de ayer fue una “humilde muestra de gratitud por esa libertad que seguimos disfrutando todos los venezolanos”.

