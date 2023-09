El emocionante encuentro de Mimí Lazo con “Thor”

La actriz venezolana Mimí Lazo compartió con sus seguidores un momento único en el se sintió muy eufórica por encontrarse con un importante actor de la famosa saga “The Avengers”.

Mediante su cuenta en Instagram, la criolla mostró una imagen junto al actor Chris Hemsworth, quien le da vida al personaje de Thor.

En la fotografía se puede ver a Mimí Lazo llena de emoción por el sorprendente encuentro.

“Esto me está pasando ahorita en el avión para Los Ángeles miren con quien estoy. CON THOR. Bueno estoy con él, no. Él está aquí y yo también. La cosa es que estamos juntos”, manifestó la artista.

Admitió sentirse como una protagonista de Marvel. “Thor no saben lo bello que es, lo grande, lo inmenso como la canción”, relató la actriz venezolana.

De igual forma, Lazo mencionó que el actor se portó muy amable con ella, y con mucho cariño accedió a tomarse la fotografía.

“Y toma whisky parejo. Al lado tiene sentado una señora muy seria para que a nadie se le ocurra hablarle, solo yo que no me importa y ya. NO tengo vergüenza y le pedí una foto”, finalizó la actriz.

Dejó claro su gran admiración por la estrella de Hollywood con un carrete de imágenes en el que también se ve un video del actor y una postal que refleja lo relajado que estaba a bordo de la aeronave.

