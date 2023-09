Colegio de Farmacéuticos insta a adquirir medicamentos en sitios autorizados por la ley

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos del estado Aragua, Dulce Fillago, expresó su preocupación ante la venta de medicamentos en sitios ilegales que no cuentan con la reglamentación correspondiente debido a que no pasan por el órgano rector, lo que podría no contribuir a la salud del paciente.

Dulce Fillago, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Aragua

Ante esto, Fillago recomendó a la ciudadanía evitar adquirir medicamentos en lugares ilegales o de dudosa procedencia y que opten por productos nacionales, evitando así los marcados bajo la fabricación india, china e iraní, que son algunos de los proveedores de fármacos sin permiso sanitario.

“El gremio farmacéutico está muy preocupado ante la alta demanda de las personas en adquirir medicamentos de manera ilegal. Estos puestos son las farmacias móviles, bodegones y kioscos donde no se encuentra presente un profesional farmacéutico”, indicó.

Asimismo, explicó que estos medicamentos distribuidos a través de dichos sitios no cuentan con una cadena de frío, por lo que no cumplen con las características organolépticas, lo que hace que el producto caduque, “el poco principio activo que tienen esos medicamentos que venden en esas farmacias móviles se van a dañar porque tienen poca concentración de lo indicado”, aseveró.

No obstante, hizo un llamado a los organismos correspondientes para que tomen medidas efectivas, de manera de controlar la venta de medicamentos ilegales y garantizar la seguridad de la población.

“La salud es un tema muy delicado y no se debe poner en riesgo por ahorrar unos bolívares. Es responsabilidad de todos velar por la salud y el bienestar de la sociedad”, enfatizó.

Ley del Medicamento

Recordó que el país cuenta con una Ley del Medicamento, la cual establece en su artículo 57 que cada farmacia debe tener un profesional farmacéutico que oriente a la clientela, de lo contrario no habrá una buena asistencia y atención al usuario.

“Tenemos una ley que habla de eso en sus artículos 55, 56, 57 y 60 y una Ley del Ejercicio de la Farmacia que también hace referencia en sus artículos 1y 2. Estos no deberían ser violados y es algo que no se está cumpliendo a cabalidad”, apuntó.

Finalmente, instó a la población a resguardar su salud y evitar contactos con productos que no cumplan con la certificación necesaria para su consumo.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

JAS