Roberto Marrero: a 3 años de mi liberación

Un día como hoy, 31 de agosto 2020, mediante un decreto fui liberado junto a otros 110 Venezolanos, en la lista habia presos politicos, perseguidos y exiliados.

Roberto Marrero

El Decreto lo firmaba el propio Maduro quien es la cabeza del régimen.

En uno de los “considerando” se hace referencia a la necesidad de un acuerdo, de la paz y la democracia y cita que Maduro ha hecho (según la narrativa del regimen) mas de 600 convocatorias a diálogos y acuerdos. Cuando tu asumes que has hecho 600 llamados, y no logras el objetivo! o no son llamados reales o algo estas haciendo mal.

Este llamado no se si fue el 601, pero No bastó!

Salta a la vista que a esta iniciativa politica del regimen le faltó mucho para lograr el necesario acuerdo que impulse la transición a la democracia.

Hoy 3 años después, continuan presos los Hermanos Guevara por mas de 18 años, los policías del 11 de abril, Juan Requesens, Tarazona y Roland Carreño entre tantos otros presos políticos.

No es un tema de hacer 1000 llamados, basta que se haga “UNO” pero con verdadera voluntad política, con señales claras que de verdad hay voluntad para avanzar hacia una transición a la democracia.

Si eso ocurre, seremos millones los que apoyaremos esa solución.

Mientras tanto el país pierde, todos perdemos y seguirán las cárceles llenas de presos politicos.

Ex preso político

Actualmente en el Exilio deseando regresar a mi país

