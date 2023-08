Diario elsiglo reconoció labor periodística de sus profesionales

Una vez más, la gran familia del diario elsiglo celebró en grande las distinciones obtenidas este año por sus profesionales de la comunicación e información en el marco del Día del Periodista; los logros de su personal se suma a la alegría de un año más del Matutino de los Valles de Aragua, porque en este 2023 arribó a su Quincuagésimo Aniversario de labor ininterrumpida al servicio de su pueblo.

Parte del grupo de galardonados por el diario elsiglo

En un emotivo acto, la directiva del periódico del Edificio Azul, valoró la labor de sus periodistas, no sólo de aquellos que resultaron distinguidos por instituciones gubernamentales y privadas, sino también de otros compañeros que en lo cotidiano cumplen con la tarea de cubrir el hecho noticioso, y transmitirlo con ética a la sociedad en general.

En representación del licenciado Tulio Capriles Mendoza, presidente-editor del diario elsiglo, encabezaron la actividad, el ingeniero Diofre Cortez, gerente de Operaciones, la licenciada Livia Rodríguez, jefa de RRHH y el licenciado Johnny Ozhal, jefe de Redacción.

Entre anécdotas, intercambio de saberes y experiencias transcurrió la velada. Las pautas y minutas por un intervalo de tres horas aproximadamente no fueron mencionadas entre los y las periodistas de elsiglo con sus jefes inmediatos; el lineamiento del momento era disfrutar de un compartir, justo y necesario, para enaltecer el trabajo en lo individual y colectivo.

Carlos Longa, José Ángel Sáez, Anaís Rondón, Joel Zapata, Freddy Álvarez, Marialic Vásquez, Luis Quintero, Yuleixy Navas y Mauricio Bolívar

Los profesionales de mayor experiencia seguían detenidamente a los más jóvenes sobre temas relacionados a las nuevas tecnologías a favor de la comunicación e información, pero de igual manera aprovecharon sus instantes para aconsejar a esas nuevas generaciones del tratamiento periodístico ceñido a valores humanos, como la humildad, la empatía, la sinceridad, el respeto, la igualdad, entre otros.

Representantes de la directiva del diario elsiglo: Johnny Ozhal, Livia Rodríguez y Diofre Cortez

Después de degustar unos exquisitos platillos, la directiva presente entregó los reconocimientos a los periodistas distinguidos por la Gobernación del estado Aragua (Premio Regional de Periodismo “Diego Hurtado”), la Alcaldía del municipio Sucre (Premio Municipal de Comunicación “Luis Sánchez Ibarra”), el Colegio Nacional de Periodistas, seccional-Aragua (Orden en su Única Clase “Analuisa Llovera”) y la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas (Orden “Ciudad de San Cruz del Escobar”).

En ese sentido, fueron llamados, en primer lugar, el experimentado reportero gráfico Joel Zapata, que en este 2023 fue reconocido por las Alcaldías de Sucre y Lamas. Su ejercicio a través de la lente dejó plasmados momentos sociales, religiosos y del contexto de la Venezuela actual, que permitieron dar alto valor comunicativo a los acontecimientos abordados.

Seguidamente invitaron al licenciado Hernán González, que gracias a su polivalencia y calidad humana se acreditó la categoría Cobertura (CNP-Aragua) por su labor durante las tragedias de Las Tejerías y El Castaño en octubre del 2022; de igual manera recibió este año la orden otorgada por la municipalidad de Lamas.

El turno llegó a Lino Hidalgo, el hijo de Santa Cruz de Aragua; éste periodista cosechó dos premios, por su olfato periodístico al servicio de enaltecer al arraigo cultural de la región y de Venezuela. Guarda en su vitrina dos premios, primero, categoría Investigación (CNP-Aragua), y segundo, la Mención Cultura (Premio Diego Hurtado).

El jefe de redacción de elsiglo, el licenciado Ozhal fue distinguido en esta celebración; en casi 4 décadas de labor periodística, acumula dos reconocimientos más: Orden en su Única Clase “Analuisa Llovera” y la Orden “Ciudad de Santa Cruz del Escobar”.

La directiva de este periódico rindió reconocimiento a todo el personal que hace posible “elsiglo TV”, por el Premio “Luis Sánchez Ibarra” (Canal Youtube) que entregó la Alcaldía de Sucre.

Hector Briceño periodista galardonado

Finalmente, del grupo de galardonados este año en Aragua, quien suscribe, recibió su distinción por parte de los representantes de elsiglo, por los galardones en el 2023: Premio Regional de Periodismo “Diego Hurtado” (Mención Principal); Orden en su Única Clase “Analuisa Llovera” (CNP-Aragua); y Premio Municipal de Comunicación “Luis Sánchez Ibarra” (Mención Principal).

GALARDONADOS

Lino Hidalgo

Lino Hidalgo (Periodista): “Realmente me siento feliz. Agradezco principalmente a mi familia, a mi madre, hermanos, y por supuesto al diario elsiglo, por darme la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación como este periódico de gran trayectoria. Agradezco el apoyo de muchas personas, entre ellas, los licenciados Johnny Ozhal, Luis Quintero, Karla Trimarchi, Héctor Briceño, de igual manera a los diagramadores, a las amigas Nelly, Morelia, Nina, que están siempre para orientarnos, entre otros miembros de la familia de elsiglo. Estos éxitos no se pueden considerar como un logro individual, por el contrario, son premios que celebramos en colectivo”.

Hernán González

Hernán González (Periodista): “Agradezco a la directiva de elsiglo por este reconocimiento, que nos compromete a continuar trabajando con más esfuerzo. Ha sido un año sumamente para nosotros como periodistas; estos nos estimulan más, en lo personal, a seguir realizando la labor periodística al servicio de las comunidades. Tenemos que seguir esforzándonos para continuar haciendo las cosas. Estoy orgulloso de formar parte del diario elsiglo, y ya de sus 50 años de fundado, tengo cinco años trabajando en este medio, que es una escuela en la formación de profesionales en la comunicación e información. De la experiencia que he vivido en esta carrera, recuerdo con tristeza lo sucedido en Las Tejerías y El Castaño, en la que tuve que dejar mi labor periodística por instante, para ayudar a varias personas, a buscar a sus familiares desaparecidos”.

Joel Zapata

Joel Zapata (Reportero Gráfico): “Agradezco al licenciado Tulio y a toda su familia por este reconocimiento, que sin duda alguna nos compromete más a seguir trabajando. Tengo más de 7 años trabajando con la cámara y me ha tocado cubrir eventos muy bonitos, positivos para las comunidades, pero también hechos conmovedores, de reflexión, incluso, muy tristes. Desde que comencé con este oficio, que ya se ha hecho una profesión, he tenido que formarme para estar a la par de los avances tecnológicos y a las actualizaciones de las técnicas fotográficas. Aprendí de buenos reporteros gráficos como José Ramón González, Rafael “El Lobo” Lozada, Faustino Pérez, de Rafael Salguero, entre otros; muchos de ellos me motivaron hasta lo que hoy ejerzo y seguiremos en esto”.

Johnny Ozhal

Johnny Ozhal (Jefe): “No soy muy dado con los premios y galardones, pero cuando llegan hay que recibirlos y sopesarla a la medida que es el resultado de un trabajo en equipo que se viene desarrollando, especialmente, por lo que significa para elsiglo, porque todas estas premiaciones que son personales, a la final constituyen un reconocimiento que se ejecuta en todo un periódico. Son como 40 años trabajando en el ejercicio periodístico, desde el tercer año de bachillerato me he manejado en este ambiente. El periodismo no ha cambiado en su esencia, que es la comunicación, la información veraz, oportuna, porque el periodismo es de quien lo ejerce en el marco legal. Por supuesto, contamos con otros mecanismos para llegar a otros medios y con más rapidez, pero sigue siendo igual, ha cambiado el panorama, las plataformas, pero el periodismo sigue siendo igual”.

ESTA ALIANZA SIGUE

Una de las empresas aliadas que sin duda alguna han respaldado al diario elsiglo, ha sido Maracay Pork; María de los Ángeles Hernández, parte de su directiva, acompañó la celebración que brindó el periódico a su personal periodístico.

Experimentados y nuevos periodistas de elsiglo compartieron en la velada

“Súper agradecidos de tener a todo el equipo de elsiglo acá en nuestra casa, agradecidos por tomarnos en cuenta para esta celebración tan bonita, tan linda para todo este talento aragüeño que tenemos acá; esta alianza sigue, seguirá y Maracay Pork siempre va a ser su casa, para elsiglo, para los maracayeros y todo el talento aragüeño”, resaltó.

La joven no escapó del asedio periodístico, que la abordó sobre las especialidades que ofrecen en Maracay Pork.

“El delirio de todos es el Pork Belly, el mal llamado chicharrón, que es súper rico, bueno las cachapitas con queso, el sándwich de pernil, la hamburguesa de pulled pork, todo, todo lo referente al cerdo, créame, se van a chupar esos dedos cada vez que prueben algo de nuestro menú, porque el talento aragüeño que tenemos ahí también en nuestra cocina es muy bueno y siempre los van a atender y la comida va a ser con mucha calidad y con mucho amor para todas esas personas que nos visitan”, describió

Livia Rodríguez, Karla Trimarchi, Hernán González, Daniel Mellado, Yolanda Chiquinquirá Rivero, Betzabeth Delgado y Lino Hidalgo

María de Los Ángeles, aprovechó el momento para recomendar que comer a los periodistas de elsiglo, según la fuente que cubren. “Para los que cubren sucesos opino un lomo de cerdo, espectacular, o si no en su defecto una costilla deshuesada está para chuparse esos dedos. Para aquellos que son más de sociales, un sanduchito de pernil o una hamburguesita de pulled pork divina. ¿Y los que cubren comunidades? pudiera ser un box, el box tiene de todo, el box tiene un poquito de cada cosa; para la fuente de deporte, obviamente las costillas, las costillas están de lo más divino que hay, de locura totalmente”, detalló la directiva Maracay Pork.

