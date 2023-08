“El queso es gustoso, pero si es mucho, dañoso”, es un aforismo que utilizan algunos consumidores mientras deshojan la “margarita” al momento de comprar el producto lácteo, en especial, el duro (blanco o llanero), que prácticamente tiene más presencia en las mesas de los hogares venezolanos junto a la mantequilla (los mejores acompañantes de la arepa).

El producto lácteo puede ser considerado el alimento que más presencia tiene en los hogares venezolanos

El kilo de queso blanco duro en la última semana se ubicó entre 118 y 125 bolívares, equivalente a 19,3% respecto a los precios a comienzo de este mes, ya cerca de culminar.

El valor del rubro de leche, hace que los consumidores lo compren por trozos, pedazos o por menor peso. Medio kilo, un cuarto o hasta donde alcance la posibilidad del bolsillo. Incluso, hay quienes aseguran que mientras menos lo coman, tienen menos probabilidades de enfermarse, ya que el producto contiene ácidos grasos saturados que pueden ocasionar que los riñones trabajen en exceso.

CONSUMIDOR DE POR VIDA

Enma Román asegura que tiene toda la vida comiendo queso, acotando que ha consumido desde los más sabrosos hasta aquellos parecidos a una bocanada de sal.

“De verdad me encanta el queso, lo utilizo para comer con todo, pero con estos precios, que solamente suben, voy a tener que pensar en sustituir este alimento, aunque sé, será difícil”, resaltó.

La ama de casa indicó que mucho se habla de las enfermedades que provoca este rubro a base de leche, acotando que hasta los momentos ella ha salido airosa. “Pero si continúa el alza de este producto blanco, llámese duro o llanero, voy a pensar mejor en mis riñones, porque le digo la verdad, yo lo como en abundancia”, aseveró.

CON MODERACIÓN

Hay que consumirlo con moderación. Primero, porque la base no da para comprar por cantidad como en tiempos pasados, y segundo, hay que evitar caer en cama, porque en estos tiempos, sale más caro la cura que la enfermedad- completó la señora.

José Vásquez, es otro consumidor que afirmó, “en la casa comemos el producto todos los días. Ya es una costumbre y considero pasa en todas los hogares del país”.

Precisó que lo compra según esté el precio, es decir, de kilo o la mitad. “Todo depende de la posibilidad del dinero con el que cuente”, añadió.

Mencionó que ha escuchado sobre las enfermedades que ocasiona comer “con pasión” queso duro, pero argumentó, “gracias a Dios no me ha dado nada, aunque ahora voy a pensar no abusar en ello, porque si bien es sabroso, también es dañino”.

NO PUEDE FALTAR EL DURO

Inés Molina es una señora que enfatizó “en mi casa no puede faltar este producto (queso). Sé que está caro, el kilo en bolívares 112, porque aquí en la casa, (Encrucijada de Palo Negro) y llevo cerca de dos kilogramos, porque lo comemos mañana, tarde y noche”.

¿Qué si afecta los riñones? no sé realmente, uno escucha tanto cuento al respecto, pero bueno, con los precios para arriba creo que es necesario disminuir el consumo para no verse afectada. El abuso no es bueno para nada – subrayó.



Si dijo, que siguiendo los precios del rubro, ha visto que no hay un valor del queso igual en los distintos negocios donde lo venden. “El gobierno y los productores establecieron un precio de 2,8 y 3 dólares por kilo, pero en todos lados está más alto hasta casi en cuatro de esa divisa norteamericana. No sé a dónde vamos a llegar así, por lo que debemos prestar atención al dicho, el pez muere por la boca”, finalizó la dama.

