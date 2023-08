En el municipio San Joaquín de Carabobo, la situación crítica del combustible está afectando a los transportistas de la zona, quienes denuncian que tienen que pasar días en las colas a la espera de surtir sus vehículos, lo que les impide producir ingresos y perjudica su sustento diario.

Las colas por gasolina en San Joaquín de Carabobo son interminables

Ante la situación, los transportistas hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas que permitan solucionar el problema de combustible y así se garantice la movilidad de los ciudadanos.

Al respecto, Wilmer Mora, usuario, manifestó que pasa horas en las colas, surtir su vehículo se ha vuelto agotante, especialmente en medio de las fuertes temperaturas que se registran en la región.

“La situación es incómoda, llevamos casi tres años en esto. Lo triste es que ocurre en todo el país, nosotros queremos una solución concreta, esto no sólo afecta a quienes tenemos vehículos, esto también afecta a las personas comunes que dependen del transporte público”, indicó.

Wilmer Mora

A su vez, Mora hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas que permitan garantizar el abastecimiento de combustible en la zona y evitar que los ciudadanos sigan siendo perjudicados por esta situación.

“UNA COSA DE LOCOS”

Por su parte, Pedro Lozada, quien se encontraba haciendo la cola desde muy temprano en una estación de servicio de la mencionada jurisdicción, agregó que la metodología de número de placas para surtir gasolina ya no funciona debido a la falta de regularidad en el suministro en la zona.

“Es una cosa de locos, uno sale de su casa sin hora de regreso, yo he pasado días haciendo la cola y en ocasiones me he ido sin surtir. Uno depende de esto, de su transporte, ya es mucho tiempo en está situación y ya estamos cansados”, lamentó.

Pedro Lozada

Finalmente, recordó que es necesario que se atienda esta problemática con prontitud y se establezcan soluciones efectivas para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, en especial en el municipio San Joaquín de Carabobo para evitar mayores inconvenientes a la población.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YN