Novia del fallecido Octavio Ocaña presenta a su nueva pareja

El 29 de octubre de 2021, falleció Octavio Ocaña. El actor se había comprometido en matrimonio, unos meses antes, en junio, con Nerea Godínez; la muerte del famoso truncó todo. Y si bien la joven le ha guardado luto y respeto a quien fuera su novio, ahora está retomando su vida y dio a conocer a su nueva pareja sentimental; se trata de Diego Alexandre un joven al que le gusta la mercadotecnia y la logística, según se menciona en sus redes sociales.

FOTO: CORTESÍA

Si bien, fue la exprometida del intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos la encargada de anunciar su nuevo idilio, fue el novio quien subió imágenes en su red social, la cual es privada. Como las críticas hacia la joven no dejaban de llegar, decidió responderle a sus detractores.

Decide su vida

FOTO: CORTESÍA

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé desde día 1. Las personas que ahora se indignan, me decían que continuara con mi vida. ¿Quién las entiende?”, advirtió en un historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Yo decidí vivir y no solo existir. Siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré, y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente. El que piense que eso está mal le diría medícate loco o loca”.

Acompañó el texto con una imagen donde se le ve a abrazada de Alexandre. Por su parte, Bertha Ocaña, quien fuera su cuñada.

También te puede interesar: “La Vida es Sueño” arranca el aplauso del Festival de Edimburgo

“Toda acción tiene una reacción; sin embargo, muchas, pero muchas cosas deben mantenerse en privado”, escribió en sus historias de la misma red social. “No sé que quieran escuchar de mí o que quieran que explique de un tema que no me interesa hablar en absoluto porque no tengo nada malo que hablar de nadie”.

Ahora, Nerea Godínez está tratando de seguir con su vida y hace a un lado a todos aquellos que la señalan; aunque también hay quienes la apoyan y le aplauden que tenga un nuevo romance con Diego Alexandre.

elsiglo información de Peopleenespañol

BD