Yulimar dio un salto a la final en Budapest

La venezolana Yulimar Rojas, triple campeona del mundo de triple salto, se clasificó por la vía rápida para la final de los Mundiales de Budapest al cumplir a la primera con 14.59 metros.

Rojas se mostró confiada en la prueba de este miércoles

Yulimar, pupila del cubano Iván Pedroso, con el que entrena en la localidad española de Guadalajara, registró 14.59 en su primer salto y, con la clasificación asegurada, decidió no arriesgar y retirarse a descansar para empezar a pensar en la final que se disputará el viernes.

TRES TÍTULOS MUNDIALES

La atleta venezolana se convirtió el año pasado en Oregón en la primera mujer en ganar tres títulos mundiales de la disciplina tras los de Londres en 2017 y Doha, capital de Qatar, en 2019.

En la capital británica ganó con un mejor salto de 14,91 metros, en Doha con uno de 15,37 y en Oregón con 15,47. Durante ese tiempo también se proclamó campeona olímpica, al ganar en Tokio con el récord mundial de 15,67 metros, siete centímetros menos que los 15,74 en pista cubierta registrados en marzo de 2022.

ASEGURÓ LA PLATA

La última vez que Yulimar Rojas fue derrotada en su especialidad fue hace más de dos años, el 9 de julio de 2021 en Mónaco, y anteriormente, aunque no ganó en su debut en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se aseguró la plata.

En 2023, Yulimar Rojas lleva 44 saltos de más de 15 metros, entre los que figura una victoria de 15,16 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otra de 15,18 metros en la reunión de la Liga de Diamante en Silesia.

“ESTOY PREPARADA PARA VOLAR MUY LEJOS”

Rojas, triple campeona del mundo de triple salto, declaró este miércoles, tras clasificarse para la final del Mundial de Budapest, que está preparada para “comerse la fosa y volar muy lejos” para conquistar una nueva medalla de oro.

“La clasificación ha sido lo que esperábamos. No quería desgastarme mucho porque el calor está haciendo bastantes estragos. Solo quería saltar y descansar. Estoy pensando en la final, esta ronda no me preocupaba, aunque las normas son como son y había que pasar la clasificación”, dijo Yulimar, al terminar su prueba.

“Quiero descansar bastante y divertirme porque esto es un campeonato para eso, para no presionarme y lograr vencer a esa Yulimar de siempre. El récord (15.74) es lo que esperan de mi todos, yo misma también, y esto es una oportunidad para mí, para sacar la mejor versión de mi misma. Tengo mucho que dar, estoy comprometida con eso, y la temporada es óptima. He intentado estirarla para llegar en mi mejor forma a este Mundial”, declaró.

