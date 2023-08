Dr. Víctor Rojas: “La inteligencia y la sabiduría es parte de la evolución de un profesional”

Neurocirujano en cirugía de columna, médula espinal y enfermedades del Sistema Nervioso Central, asegura que las patologías, producen incapacidades y discapacidades en varias zonas que un paciente desarrolle.

El doctor Víctor Rojas, trabaja en la salud preventiva en Venezuela, con el fin de evitar una incapacidad y discapacidad al paciente, entre esas enfermedades se encuentran algunas comunes tales como: epilepsia, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiples, migraña, enfermedad cerebro vascular, poliomielitis, entre otras.

Es importante destacar que la salud preventiva, evita una complicación grave en el paciente, que permite al médico atacar cualquier riesgo a tiempo, con el fin de mejorar la salud de los pacientes.

Para el Dr. Víctor Rojas los altos costos en la especialidad, hacen que el paciente, descuide su salud en la neurología, tomando en cuenta que es indispensable un chequeo mensual para prevenir la complicación neurológica simple.

Las patologías neurológicas, en determinados casos, pueden desarrollarse silenciosas, es por eso que Víctor asegura “llevar al paciente a cirugía genera un alto costo, es por eso, que recomiendo a los pacientes, se hagan chequeos preventivos, con el fin de poder mantener su salud y planificar con tiempo una cirugía, en el mayor de los casos, donde el paciente pueda organizarse de manera económica y poder costear ese procedimiento”.

Más sobre Víctor Rojas:

Comenzando sus estudios a temprana edad, a los 16 años específicamente, su mayor enfoque fue estudiar la carrera de medicina, que se convierte en parte de su día a día, Culminando su primer ciclo de la misma a los 23 años, donde fue egresado como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Coro – Falcón.

Inició su postgrado en neurocirugía, de la Universidad Central de Venezuela, facultad Hospital Vargas de Caracas, culminando en el año 2022.

Estudios Internacionales:

Participó en el simposio internacional en Cirugía para manejo del dolor en Pereira-Colombia agosto 2022.

“Fue una experiencia única, por el recibimiento de conocimientos por parte de grandes profesionales internacionales de la neurocirugía, en ese congreso, entendí que el paciente cuando acude a la consulta, viene para aliviar el dolor crónico que lo acoge y me di cuenta que la cirugía en manejo del dolor es otro nivel más exigente “.

Preguntas de interés:

¿Cuál es su objetivo como Neurocirujano?

R. Tratar las enfermedades del Sistema Nervioso Central y periférico/ Cerebro y Médula espinal, mejorar la calidad de vida de mis pacientes que acuden con ciertas patologías, dar calidad de vida a los familiares, porque considero que el paciente, no solo se ve afectado, sino también sus familiares e amigos en su alrededor.

¿Patologías más frecuentes?

R. En el campo de la Neurocirugía las patologías más frecuentes son las enfermedades de la columna Vertebral, tanto enfermedades degenerativas, tumorales, infecciosas, traumatismo raquimedulares y traumatismos craneoencefálico, estadísticamente 8 de cada 10 pacientes que acuden a la consulta del neurocirujano son por patologías de la columna vertebral.

¿ Novedad que tiene actualmente en sus consultas?

R. En la consulta diaria el paciente viene en busca de ayuda, de sentirse atendido y de sentirse en confort con su médico tratante, y en lo personal me va bien en ese aspecto porque estoy atento a los pacientes y les llevó un seguimiento tanto en aquellos pacientes postquirúrgicos como los no quirúrgicos.

¿ Cómo ve la medicina en esta nueva era de la tecnología ?

R. El campo de la ciencias en medicina ha avanzado mucho en los últimos años, cada día hay nuevas innovaciones y nuevos criterios médicos, en el mundo de la Neurocirugía aún más, ya tenemos en el país una trayectoria de unos 40 a 50 años de implementación y experiencias en el campo de la neurocirugía, hoy día podemos contar con nuevas tecnologías que no la había hace 20 años atrás, por ejemplo, se cuenta con neuronavegación en algunas clínicas de la capital, contamos con neuromonitoreo electrofisiológico de potenciales evocados motores y sensitivos. Aún no hace falta más experiencia e implementar nuevas tecnologías que aún no han llegado a Venezuela pero la meta es que se llegue a acceder a todas estas nuevas tecnologías y tener mejores resultados para los pacientes.

Pueden encontrar sus consultas neurológicas en la Unidad de Inmunología Clínica Diagnóstica (UNIDID).

A través de su red social en instagram @drvictorhrojas

