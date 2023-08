Toro Motorcycles abrió su primer concesionario en Maracay

La Ciudad Jardín se llenó de fiesta con la inauguración de su primer concesionario de Toro Motorcycles, segundo del estado Aragua y número 18 en todo el territorio nacional, lo que deja en evidencia el rápido crecimiento de una marca que llegó para revolucionar a todo un país.

Show de motopirueta fue la cereza del pastel durante este evento

Con seis modelos, tres sincrónicos y tres automáticos, ofrecerá a todos los maracayeros calidad y economía, además de convertirse en una fuente de empleos directos e indirectos en pleno corazón de la ciudad, específicamente en la avenida Bolívar con Ramón Narváez.

Es importante señalar que hace pocas semanas se inauguró en Guacara la planta ensambladora de Toro Motorcycles, siendo esta la más grande del país, con la finalidad de impulsar la industria automotriz en toda Venezuela.

Para el momento del lanzamiento de esta marca, se exhibieron seis modelos, en variedad de colores, pero se conoció que los planes inmediatos incluyen el lanzamiento de 10 modelos adicionales, destacando motos de alta cilindrada.

MARACAY

Motos Toro sigue empuñando la velocidad y ahora el día de ayer, se consolidó su segundo concesionario en Aragua, un estado que significa mucho para la alta gerencia de la ensambladora.

Motos Toro ya tiene concesionario en Maracay

“Estamos emocionados porque nosotros somos aragüeños, específicamente de la ciudad de La Victoria, donde ya abrimos un concesionario y ahora continuamos en Maracay y estamos felices de estar presentes en nuestra tierra generando empleos y oportunidades para que la gente pueda crecer”, expresó José Beiruoti, miembro de la directiva de Toro Motorcycles.

Beirouti explicó que una de las características de estas motocicletas es que las cilindradas de cada modelo son muy diferentes a las que se consiguen en el mercado nacional, ya que ofrecen de 180cc, 150cc, 200cc, 250cc.

“En el caso de la de 250cc, que son modelos muy novedosos, nosotros la estamos ofreciendo al precio de una moto de 200cc, cuando esta tiene incluso un motor diferente, más grande, de alta calidad y un modelo espectacular”, continuó el empresario.

José Beiruoti, miembro de la directiva de Toro Motorcycles

Asimismo, aseguró que cualquier persona que adquiera una de estas motocicletas no tendrá problemas con los repuestos porque la planta actualmente cuenta con todo el stock disponible. “Además, en la parte mecánica, las motos son de alta calidad, por lo tanto van a requerir pocos repuestos”, afirmó.

60 CONCESIONARIOS ES LA META

Se espera que muy pronto esta ensambladora de motocicletas llegue a contar con 60 concesionarios en todo el país, ya que, según Beirouti, a diario reciben cientos de correos de personas interesadas en vender sus productos.

Por su parte, Gian Franco Vetrano, gerente de Inversiones “Más que motos, C.A”, empresa que asumió la responsabilidad del primer concesionario de Toro Motorcycles en Maracay, expresó su entusiasmo ante todo el revuelo que ha causado esta marca y de poder llevar las riendas de un negocio que se ve muy prometedor.

“Más allá de una marca, esto se trata de ofrecer nuevas oportunidades a los maracayeros, ya que la situación país ha dejado a muchas personas sin empleo, pero nosotros creemos en nuestra gente, en sus capacidades, su pasión y su entrega”, precisó Vetrano.

MOTOS TORO YA EMPEZARON A MARCAR KILÓMETROS

Las primeras motos Toro ya empezaron su recorrido por la ciudad, porque ayer mismo, mientras se hacía el brindis de inauguración, el señor José Izquierdo fue hasta el concesionario para ser el primer cliente de este lugar, llevándose para El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, su moto Fox 180.

José Izquierdo

“Estoy muy emocionado, contento por la atención que me han brindado, vi motos hermosísimas, de todos los modelos, para todos los gustos; esta es mi segunda, ya había visto los modelos de Toro y estaba esperando que abrieran aquí para venir a comprarla”, comentó el primer comprador.

Asimismo, Izquierdo aseguró que se encuentra muy feliz con la moto que compró por todas sus características, ya que cuenta con luces Led, freno de disco en las dos ruedas, motor potente y un precio excelente. “Voy a disfrutarla con mi esposa y mi hija, ya que ahora tendremos muchos paseos y momentos en familia”, finalizó.

Marielena Castrogiovanni

Luego del señor José, no pasaron muchos minutos para que una valiente y empoderada dama, llegara a comprar otra motocicleta, esta vez el modelo Tank, además de disfrutar de un día diferente en esta fiesta inaugural.

“Me encanta mi nueva motocicleta, no tiene mucho rotulado, muy minimalista y el color me encantó (negro con gris), el modelo diferente y me identifico con él”, explicó Marielena Castrogiovanni, quien se llevará esta moto para Cagua, municipio Sucre.

UN DÍA DE CELEBRACIONES

Desde buena música con cantantes en vivo, bailes de flamenco característico de esta marca, la presencia de diferentes creadores de contenido, obsequios y muchas cosas más se vivieron el día de ayer en esta inauguración.

Talentos aragüeños estuvieron amenizando la inauguración del nuevo concesionario

Tomando en cuenta además un show de motopiruetas que captó la atención de las personas que transitaban por el lugar, quienes fueron testigos de todo el poder en estos motores, porque “cuando el toro brama, los becerros se apartan”.

Toro Motorcycles botó la casa por la ventana con la inauguración del concesionario

Es importante señalar que cada uno de estos modelos tiene accesorios incorporados como escape de expansión, la horquilla trasera más innovadora del mercado, un tanque de gasolina con una capacidad de 14 litros, tablero digital, luces LED, faro principal o faro frontal LED, stock LED, para que sus clientes puedan adquirir mayor calidad por el mismo valor.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

