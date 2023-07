Los Marlins le rindieron homenaje a Miguel Cabrera

Los Miami Marlins rindieron homenaje al pelotero venezolano Miguel Cabrera, quien comenzó su carrera en la Ciudad del Sol y se retirará al final de la actual temporada de Grandes Ligas.

Foto: Cortesía

Durante un acto en el campo de juego, antes del primer juego de la serie entre los Detroit Tigers y los Marlins, Cabrera, acompañado de su familia, recibió un set de regalos de parte de algunos compatriotas y excompañeros como Aníbal Sánchez, Alex González, Omar Infante, Martín Prado y Jeff Conine.

Los aficionados lo ovacionaron antes del juego y abuchearon a su propio lanzador abridor, el zurdo Braxton Garrett, cuando golpeó con un pitcheo a Cabrera en su primer turno de la noche, en la segunda entrada.

“Estoy emocionado porque aquí fue donde comencé y me dieron la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas, de firmar [como profesional] en 1999 y que, en este último año de béisbol para mí, esté jugando aquí, es extraordinario. Estoy contento y entusiasmado”, dijo Cabrera.

Cabrera, uno de los mejores bateadores en tiempos recientes en las Grandes Ligas, es un futuro miembro del Salón de la Fama, que comenzó su carrera con los Marlins en el 2003, justo a tiempo para ayudar a ganar la Serie Mundial contra los New York Yankees, y bateó .313 con 138 jonrones en 720 juegos, antes de ser transferido a los Tigers en el invierno del 2007.

CAMBIO

“Cuando pregunté a un ejecutivo de los Marlins la razón por la que me estaban cambiando, simplemente me dijo que no me preocupara, que estaría bien en Detroit y que tendría un equipo con talento para volver a ganar”, contó la leyenda venezolana. “Pero al principio no estaba muy convencido”, agregó Cabrera, quien en Detroit ganó cuatro títulos de bateo, dos trofeos de Jugador Más Valioso y una Triple Corona y redondeó un expediente maravilloso que incluye más de tres mil hits y más de 500 jonrones.

“Tuve mucha suerte de ganar en mi primer año en Grandes Ligas. Siempre estaré agradecido por eso”, dijo Cabrera. “No ganar un campeonato en Detroit es una de las metas que no pude lograr”, dijo.

Desde el año pasado, Cabrera reveló que planeaba retirarse cuando terminara su actual contrato con Detroit. En todos los estadios en los que ha jugado por última vez ha recibido homenajes de despedida.

“A medida que transcurre el tiempo, el cuerpo se desgasta, las rodillas se desgastan, el movimiento no es igual [debido a las lesiones] y empiezan las fallas en el bateo y uno pasa más trabajos”, dijo Cabrera, quien batea .249 con un jonrón en 58 juegos este año.

Te recomendamos: Miguel Cabrera recibe merecido homenaje de los Rockies de Colorado

“Pero nunca pensé en rendirme, nunca pensé en tirar la toalla, sino en seguir batallando, aunque otros digan que debía retirarme. Ya llegó mi momento de retirarme y es lo que haré”, dijo.

elsiglo, con información de ESPN

YN