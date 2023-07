Exoficiales de EE.UU. aseguraron que veían ovnis a diario

En una reciente audiencia en el Congreso, exoficiales militares de Estados Unidos (EE.UU) revelaron haber presenciado avistamientos constantes de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Uno de ellos aseveró, de acuerdo con ‘Bloomberg’, que los restos de una nave están siendo retenidos secretamente por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de estas afirmaciones, el Pentágono niega la existencia de cualquier objeto destruido en su posesión.

Ryan Graves, un antiguo piloto de F-18 de la Marina, declaró haber sido testigo de UAP realizando maniobras complejas y avanzadas. Según el aviador, estas apariciones eran tan habituales que se convirtieron en parte de los informes diarios. El exoficial instó al gobierno a revelar lo que sabe, pidiendo que deje de ocultar estos informes mediante una clasificación excesiva.

«Las apariciones eran tan frecuentes que se convirtieron en parte de las informes diarios», dijo Graves en una audiencia el miércoles.

En medio de un creciente interés en el Congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados y su posible amenaza a la seguridad, se está considerando una medida bipartidista.

Esta propuesta legislativa, encabezada por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, obligaría al gobierno a divulgar los avistamientos reportados y la información recopilada sobre estos objetos. Se trataría, entonces, de una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que buscaría desclasificar los registros gubernamentales en relación con los fenómenos aéreos no identificados.

UAP

El término UAP hace referencia a fenómenos aéreos no identificados y no necesariamente alude a la existencia de vida extraterrestre o alienígena. Esta nueva forma de referirse a los avistamientos nació para discutir “observaciones en el cielo de algo que no puede identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos”, según la Nasa.

David Grusch, un exoficial de inteligencia de EE. UU., advirtió que el gobierno del país norteamericano está ejecutando un programa clandestino para evaluar los restos de los ovnis. En esa línea, alegó haber estado informado sobre un programa de recuperación de accidentes de fenómenos aéreos no identificados y de ingeniería inversa en curso durante varias décadas, informó ‘Bloomberg’.

«Me informaron, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de recuperación de accidentes de UAP y de ingeniería inversa que lleva varias décadas», detalló Grusch en su declaración en el Capitolio.

