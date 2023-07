Pensionados y jubilados del estado Aragua, deben seguir ingeniándoselas para conseguir dinero y mantener su calidad de vida, ya que afirman que los 130 bolívares de la pensión y el Bono de Guerra Económica de 500 bolívares al mes, no le es suficiente para cubrir sus necesidades.

Durante un sondeo en Girardot y en el municipio Francisco Linares Alcántara, muchos de los adultos mayores que perciben estos ingresos, manifestaron que ya no pierden el tiempo como antes en ir a los bancos a retirar el efectivo, ya que muchas veces este les puede alcanzar solo para el pasaje.

En este contexto, Vicente García manifestó que el dinero de la pensión no le había llegado a su cuenta bancaria cuando eran las 10:00 AM, pero rectifica que aún así es insuficiente este ingreso mensual.

Pensionados señala que no alcanza

“Esa pensión no alcanza ni para comprar ni un cartón de huevo. Los 130 bolívares no te alcanza para nada, solo para comprar harinas y así no podemos alimentarnos bien”, expresó.

Incluso el ciudadano destacó que el Bono de Guerra tampoco es suficiente para poder invertir en sus medicinas y otras necesidades.

Por su parte, Avelino Marcelo comentó que tiene que seguir trabajando para poder llevar más dinero a la casa. “Yo tengo un puesto de pescado, allí hago unos 20 o 30 dólares semanales, que me caen bien para comprar comida y mis medicinas”, comentó.

Agregó que a pesar de que sus hijos los ayuda, este no es pretexto para seguir echándole pichón, ya que si se queda en la casa sin hacer nada, no podrá llenar la nevera. “Hay que seguir trabajando para vivir hijo”, manifestó.

Por último, una señora que estaba en el centro de Maracay y que prefirió no decir su identidad, comentó que no vale la pena expresarse sobre la pensión. “Sinceramente no tengo ganas de hablar de eso, la pensión no me alcanza para nada”, sentenció.

