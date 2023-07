Britney Spears regresa a la música con Will. i.am

La ‘Princesa del pop’ Britney Spears regresa a la música de la mano del productor y exvocalista de Black Eyed Peas, Will. i.am.

Desde este lunes, el rapero ha estado promocionando parte del nuevo tema titulado “Mind Your Business”.

Finalmente la canción saldrá a la luz este viernes, 21 de julio, según informó el propio artista.

“Estoy tan honrado y emocionado por este lanzamiento. Gracias Britney Spears, eres una de las personas más valientes, fuertes, amables y puras que he conocido en mi vida. Siempre me encantó trabajar contigo y siempre lo haré”, escribió Will. i.am en su cuenta de Instagram.

La canción inicia con la mítica frase “You are now rocking with Will. i.am” (ahora estás rockeando con Will i.am) mientras Spears la completa diciendo “It’s Britney B…”, frase que marcó su carrera en el año 2007 con el tema “Gimme More” del disco “Blackout”.

Vale recordar que Britney Spears y Will. i.am. trabajaron juntos en el año 2012, con el tema Scream & Shout, incluido en el cuarto álbum de estudio solista del rapero, ‘Willpower’, número 1 en listas musicales de países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Chile, Estados Unidos, Italia, Australia, Suecia, entre muchos otros.

El rapero también colaboró en el pasado en canciones como «Big Fat Base», un tema de su álbum “Femme Fatale” de 2011, y fue productor ejecutivo en su álbum de 2013 “Britney Jean”.

Entre los próximos proyectos de la diva del Pop está también lanzar su libro de memorias “The Woman in Me”, en octubre.

