Los habitantes y comerciantes del centro del municipio José Félix Ribas, del estado Aragua, denunciaron este martes, ante el equipo reporteril del diario elsiglo, las “Penurias” que están pasando a consecuencia de las fallas con la energía eléctrica en la entidad.



Los afectados explicaron que desde las últimas semanas del mes de junio y el principio del corriente mes de julio, los cortes se han intensificado, tanto así, que en un día el servicio les es suspendidos hasta ocho veces, sin contar en las horas

de la noche.



Este panorama, para los residentes de esta parte de la región aragüeña, ha causado su malestar, pues no sólo están presentando problemas con sus electrodomésticos, sino que además no les permite desarrollar su rutina diaria, misma que va desde las horas de trabajo, hasta el tiempo de descanso.

Pérdidas por fallas de energía eléctrica

Liliana López, explicó que desde el pasado lunes no ha logrado laborar según lo esperado, lo que le ha representado pérdidas en sus ingresos. “Yo trabajo como freelancers para una compañía y gano mi sueldo por comisiones; y con estos apagones no he percibido el dinero que antes podía y por consiguiente el mercado no ha sido el mismo, me he tenido que ajustar y comprar lo necesario. De verdad, esto me tiene un poco preocupada porque no veo movimiento, para solventar el inconveniente”.



De acuerdo con lo opinado por López, Marcela Liendo agregó: “Yo vivo y trabajo en la zona centro y perdí toda la semana pasada y esta espero que no corra con el mismo cuadro, porque de verdad necesito trabajar y vivir tranquila. Es imposible, que un servicio tan primordial como la energía eléctrica presente estas fallas, cuando es el pilar de muchas cosas; aquí sin electricidad, estamos

incomunicados, los que somos comerciantes con las ventas paralizadas y pare usted de contar”.

Comerciantes afectados



El señor Camilo Alvarado, comerciante dijo: “Si bien no tengo un negocio, porque soy comerciante informal, estos inconvenientes de la luz eléctrica me han afectado, porque a pesar de que no tengo punto, sí utilizo el pago móvil en vista de que no todos los clientes manejan efectivo; y sin electricidad, se va la señal y no vendo nada. Es preocupante de verdad”.



Por su parte, Calor Jiménez puntualizó: “Esta semana he recordado lo que pasamos en el último apagón, que horrible; y lo peor es que nadie dice nada, no hay información por ningún lado, lo que hace que las personas vivamos a la expectativas y en un corre, corre y eso no es vida. Hago un llamado en nombre de todos los ciudadanos a que por lo menos avisen que es lo que está sucediendo

para nosotros como ciudadanos prepararnos, pero esos cortes tan abruptos no”.



Lee también: Cortes de energía eléctrica perjudica a los comerciantes de la Av. Venezuela

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte del eje Este del estado Aragua, hacen un llamado a los entes competentes a tomar cartas en el asunto y solucionar estas fallas que no les están permitiendo tener un nivel de vida digno.

DANIEL MELLADO | La Victoria