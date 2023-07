El candidato a la elección primaria de la oposición por el partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, se encuentra de visita en Maracay como parte de su gira nacional donde realizará un encuentro este sábado con la militancia de dicha tolda política en el sector Los Cocos de la jurisdicción.

La militancia de AD en Aragua acompañó al precandidato en el encuentro con los medios

Durante un encuentro con los medios de comunicación la mañana de este viernes, el precandidato hizo un llamado a la reflexión sobre la situación que atraviesa Venezuela y la importancia de buscar soluciones para aquellos venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país, destacando que el actual gobierno ha generado “tristeza y rencor” en los ciudadanos, por lo que es necesario un cambio político que brinde mejores oportunidades y calidad de vida a todos sin exclusión.

“Iniciamos la gira por el estado Aragua con un compromiso de reunificar Venezuela. Con el compromiso de hablarle a los aragüeños, no solo aquellos que están identificados con la alternativa de cambio sino también con aquellos que se encuentran defraudados de 24 años de promesas gubernamentales que no han sacado a Venezuela adelante”, dijo.

En otro contexto, cuestionó el anuncio del aumento salarial anunciado por la actual administración el pasado 1ro de mayo, tildándolo como una burla para los trabajadores ya que lo que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas como familia.

“Esos anuncios decían que el ticket de alimentación iba a ser de 40 dólares, cuando vemos la gaceta oficial dice que son mil bolívares. Eso quizás en diciembre alcanzará para un kilo de harina de maíz precocida, ni siquiera para los aliños de las hallacas, entonces quien tiene la guerra económica contra el país”, lamentó.

LA UNIDAD ES LA CLAVE

Para el precandidato, es de suma importancia darle a conocer al pueblo venezolano que hay que dar un cambio y viraje a lo que se ha visto en los últimos años, por lo que desde AD a través de su candidatura trabajan para consolidar su posición como una opción viable para el país.

“Hoy en día las personas me preguntan sobre que es lo que hay que hacer o hacia donde debemos dirigirnos, pienso que hay que llevar un mensaje con mucha más fuerza. Quiero decirle a todo el pueblo que nosotros creemos fielmente en la unidad, hoy ratificó un mensaje unitario, los adversarios del pueblo no son aquellos que están sentados a mano derecha o izquierda, nuestro adversario es aquel que lleve 24 años en Miraflores y han traído la mayor crisis política, social y económica en la historia republicana”, alertó.

Refirió que el país debe entender que en la actualidad hay una alternativa de cambio que se encuentra comprometido con ese anhelo que tiene Venezuela, “hay dos modelo, uno de continuar con eso que hemos vivido en los últimos años y otro de cambiar para la prosperidad, para mejor, que los venezolanos tengan el poder adquisitivo necesario para poder salir adelante”, acotó.

A su vez, insistió en que no solo ratifican su compromiso con la alternativa de cambio, sino también con cada uno de los venezolanos que solo buscan vivir de manera digna y sin limitaciones.

“SI ME INHABILITAN RENUNCIO A LA PRIMARIA”

Por otra parte, el abanderado de Acción Democráticas en la ruta primaria, comunicó que en caso de ser inhabilitado políticamente, se retirará de la contienda electoral que realizará la oposición para elegir un candidato de forma responsable.

“Nosotros no vamos a engañar al electorado del pueblo de Venezuela, porque no podemos participar donde nos van a negar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral y en eso tenemos que ser muy responsables”, apuntó.

Prosperi también dijo que es momento de apartar las diferencias. Porque el enemigo de Venezuela está en Miraflores

GIRA NACIONAL

La visita de Prosperi al estado Aragua representa una oportunidad para que la militancia de AD en la entidad pueda conocer sus propuestas y manifestar su apoyo hacia su candidatura. Además, este encuentro forma parte de la estrategia del partido político para fortalecer su presencia como precandidato.

“Este sábado estaremos llevando a cabo una gran concentración en el barrio Los Cocos, municipio Girardot, a partir de las 10:00 AM. Invitamos a todos a qué nos acompañen. Venir a la ciudad jardín me llena de mucha alegría ya que Maracay es mi segunda casa, acá estudié y me gradué de abogado”, recordó.

En tal sentido, anunció que continuará su gira en el estado Nueva Esparta y Barinas con la intención de llevar el mensaje de cambio a cada rincón del país.

También te puede interesar: Más de 200 docentes de Aragua no han recibido el pago de su quincena

“También tenemos en agenda los estado Mérida, Trujillo y todo el eje panamericano, El Zulia, Táchira y Portuguesa. Solo tenemos 100 días para estás elecciones primaria y vamos a seguir haciendo todo este esfuerzo que no se trata ni de Carlos Prosperi ni de AD, sino es para que Venezuela vuelva a recuperar la democracia y los poderes y recupera su paz como la gente quiere”, asomó.

Para finalizar, agregó que este tipo de actividades son un paso más hacia la buena dirección en la búsqueda de generar conciencia y movilización en torno a las próximas elecciones pautadas para el próximo 22 de octubre.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

Fotos | JOEL ZAPATA

MV