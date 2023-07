Ciudadanos denuncian mal servicio de Cantv en Ribas

Usuarios de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en el municipio José Félix Ribas, en el estado Aragua, denunciaron las calamidades que actualmente están padeciendo con el servicio. Indicaron, que cancelar las facturas no les avala contar el compromiso con la institución.

Desde las afueras de las oficinas de Cantv en La Victoria, específicamente en la plaza José Félix Ribas, los ciudadanos de distintas parroquias de la jurisdicción, manifestaron que no cuentan con un servicio de calidad. Señalaron, que hay sectores en los que ya van para más de nueve años sin recibir la restitución del servicio, pese a las múltiples denuncias.

CANTV hace caso omiso

Carlos Rivero, residente de La Mora II, manifestó que en su caso lleva más de ocho años, con problemas de comunicación y han efectuado varios llamados de atención, sin embargo los funcionarios activos para el momento, no toman en cuenta su denuncia.

“El problema del servicio de Cantv en mi localidad, es constante. Tenemos la línea, la cancelamos, pero no contamos con ningún tipo de servicio, no hay teléfono, televisión, ni mucho menos internet. Siempre estamos reclamando y cuando no están cerrados, nos dan como excusas que no hay equipos, que falta material humano, servicio técnico”, expresó el afectado.

Varias solicitudes

Igualmente, Marta Siso, de Las Mercedes agregó: “Tengo problemas con las comunicaciones de internet y teléfono desde hace mucho tiempo, el 21 de junio procedieron los funcionarios a supuestamente arreglar, pero los servicios no llegaron como deberían; posteriormente volví a realizar la solicitud como indican por internet y nada ha pasado, es tanto, que estoy hoy aquí viendo si pueden cerrar la solicitud, para nuevamente hacerla. Necesito estar comunicada ya es bastante tedioso tener que pagar 200 bolívares a otra telefonía para disfrutar de un servicio que estoy pagando consecuentemente”.

Por su parte, Sonia Salazar, de El Castaño de Zuata dijo: “Tengo muchísimo tiempo, ya no sé ni cuánto sin conexión a internet, ni telefonía. He hecho cualquier cantidad de llamados, al igual que todos mis vecinos y nadie hace nada. No obstante nos cobran el servicio que ha incrementado demasiado, lo último que pagué son 210 bolívares por un servicio inexistente. Por ende vine a poner la queja. Esto sin contar que fueron por el sector y dijeron que teníamos que pagar $50 para que nos pudieran gestionar la solución, eso es una falta de respeto”.

Para finalizar, los denunciantes comunicaron que esperan que prontamente se comiencen a restablecer los servicios. Al mismo tiempo, que hacen un llamado a las autoridades regionales a que “Metan el ojo”, con lo que está sucediendo con los usuarios del municipio Ribas y los funcionarios que laboran en Cantv en esta parte del territorio aragüeño.

