Crece el número de reclamos por el mal servicio de Cantv

Desde tempranas horas de la mañana se observan a diario las largas colas de personas que desean poner sus reclamos en Cantv, debido a la deficiencia del servicio de telefonía e Internet que ofrece dicha empresa, situación que los lleva a soportar hasta cuatro horas en las afueras de la sede de esta empresa ubicada en el centro de Maracay para ser atendidos.

Continúa la deficiencia en el servicio de telefonía e Internet de Cantv

Los casos más escuchados durante esa larga espera, son los de aquellas personas que llevan incluso años pagando sus facturas sin recibir el servicio con la finalidad de no perder su línea.

La señora Roselia Lovera, relata que desde hace un año y medio no disfruta del servicio prestado por esta empresa y hasta ahora continúa pagando una factura mensual de 111 bolívares.

“Me dicen que es una avería, pero ¿una avería de años? Incluso, pagué una reconexión de 90 bolívares y todavía nada; vine en mayo a poner la queja y aún no me restituyen el servicio”, comentó Lovera.

Reclamos

Algo similar le ocurrió a Claudia Cardona, quien, por causa de una de estas “averías en el sistema” no disfruta del servicio y ahora recibió una factura por 619 bolívares cuando “precisamente había suspendido el pago porque allá no llega ni tono y ahora resulta que como debo, no tengo derecho a reclamar”.

Reina Meléndez

Desde el sector Tricolor en el sur de Maracay, Reina Meléndez también tuvo que hacer fila para exponer su caso y aseguró que desde hace más de dos mesas gran parte de su comunidad se encuentra sin el mencionado servicio y la respuesta que ha recibido es que se trata de una “avería masiva”.

“No me aparece saldo deudor, pero cuando levanto el teléfono me dice que está suspendido y tampoco tenemos Internet. Supuestamente están haciendo los arreglos, pero es mentira, nosotros no hemos visto nada, así que decidí venir, porque si no lo hago, puedo perder la línea, como le pasó a una vecina, que cuando vino aquí, su línea ya la tenía otra persona”, explicó Meléndez.

Mal servicio de CANTV

La ciudadana también detalló que se han realizado denuncias a través del consejo comunal sin obtener respuestas satisfactorias, cuando hay una gran cantidad de familias afectadas de las cuales muchas también han ido a insistir.

Cada día llegan mayor número de reclamos por el mal servicio de Cantv

En el caso de Flavia Allocca, se acercó hasta la sede de Cantv para realizar el reclamo en nombre de su padre, quien desde hace cuatro años no cuentan con el servicio de telefonía y ahora les aparece una deuda de 80 bolívares, “Me dijeron que en esa zona había una avería que ya lo han solventado y que me iban a llamar para hacerme la reconexión, pero es mentira porque todavía se está presentando el problema en la zona, estamos sin tono, hay varias personas perjudicadas en el sector”, precisó.



Allocca comentó que estuvo pagando la mensualidad durante casi dos años aún cuando no contaba con el servicio, “pero ahora resulta que está activa la facturación mas no la línea y ya he venido en cuatro oportunidades, pero no me resuelven nada”, finalizó.

