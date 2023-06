Simone Biles podría volver a competir en agosto

La estrella Simone Biles, que no ha participado en ningun torneo desde los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, figura que resalta entre la lista de participantes del US Classic para competir en agosto. Así lo anunció el miércoles la Federación Estadounidense de Gimnasia.

Simone Biles entre las participantes que pueden competir en agosto / FOTO CORTESÍA

«La inscripción al US Classic es obligatoria para participar en el US Classic, pero no garantiza la participación«, precisó USA Gymnastics. Simone Biles había dejado su carrera temporalmente aparcada desde los Juegos de Tokio. Durante la cita, renunció a la mayoría de pruebas en el último momento apelando a su salud mental.

Biles, de 26 años, conquistó cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuatro oros y un bronce, y dos en los Juegos de Tokio, una plata y un bronce. En esos Juegos, se retiró de la final por equipos por un episodio de desconexión entre mente y cuerpo. Eso se conoce en el lenguaje gimnástico como twisties.

Dos años después, la campeona estadounidense podría competir en el evento fijado para la NOW Arena de Hoffman Estates, en las afueras de Chicago.

El US Classic reúne a la élite de las gimnastas estadounidenses y sirve como evento clasificatorio para los Campeonatos de Gimnasia de Estados Unidos.

Entre las glorias ganadoras del US Classic figuran medallas olímpicas como Biles, Amanda Borden, Dominique Dawes, Gabby Douglas o Laurie Hernandez, entre otras.

Este año, Biles es parte de la lista de participantes que también incluye ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee (2020) y Jade Carey (2020).

En total, habrá 11 campeonas olímpicas y mundiales en el evento de Hoffman Estates.

El Siglo con información de AFP

AR