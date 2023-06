Ministerio Público investiga caso de ciudadano que murió por caída

Un ciudadano identificado como Eladio José Suárez, de 65 años de edad, murió por caída en horas de la madrugada de este domingo 25 de junio en el Hospital Central de Maracay (HCM) luego de que lo ruletearan por varios centros asistenciales de Aragua y Guárico.

Eladio José Suárez, muerto

Suárez, quien se encontraba el viernes pasado ingiriendo bebidas alcohólicas en el municipio San Casimiro del estado Aragua, al momento cuando se trasladaba a su residencia situada en la población de Camatagua, sufrió estrepitosa caída que le causó lesiones en su cuerpo.

SIN LESIÓN APARENTE

Ante los hechos, al hombre lo llevaron a un centro asistencial de San Casimiro y posteriormente al hospital de San Juan, donde no le apreciaron lesión alguna. Sin embargo, el señor seguía quejándose de la dolencia.

Y en aras de evitar que la persona se complicara, los parientes lo trasladaron al Hospital Central de Maracay, donde dejó existir la madrugada del domingo.

Los médicos tratantes ordenaron el traslado del cadáver a la Morgue de Caña de Azúcar para determinar oficialmente la causa del deceso.

ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS

Por su parte, Yelitza Suárez, hija del fallecido, quien estuvo este lunes en la morgue de Caña de Azúcar, confirmó a los periodistas que los médicos de San Juan le manifestaron que el paciente no tenía nada grave, dándole indicaciones a los parientes que debían hacerle una radiografía para descartar alguna lesión.

Como no le apreciaron nada grave, a Eladio Suárez lo dan de alta. Sin embargo, al no presentar mejoría, y no tener como hacerse la placa radiológica, lo llevan nuevamente a San Juan de los Morros.

También te puede interesar: Aprehendido hombre con 10.75 kilos de cocaína en una batería de vehículo

En ese trajinar, el paciente fue trasladado en una ambulancia al Hospital Central de Maracay, donde falleció. En aras de aclarar las circunstancias del caso, el expediente que levantó el Cicpc quedó en manos de la Fiscalía 14° del Ministerio Público, con sede en Villa de Cura, órgano que se encargará de la investigación.

ERNESTO OLIVO (pasante) | elsiglo

FG