La situación presentada en la tarde del miércoles al sur de Maracay, en la avenida Aragua con Bermúdez, por el hundimiento de la vía, fue atendida en su primera fase, por Pdvsa Gas, Hidrocentro y la Alcaldía del municipio Girardot; ayer se iniciaron los trabajos y se estima, si no se presentan inconvenientes por las condiciones climáticas, que en dos o tres días resuelvan el problema.

El pavimento se hundió producto de la socavación

El miércoles, usuarios de las diferentes plataformas sociales digitales, hicieron saber lo que estaba ocurriendo en las mencionadas arterías viales. De inmediato se presentaron efectivos de PoliGirardot, quienes tomaron las medidas debidas, en virtud de evitar que un vehículo o un transeúnte resultara afectado.

HUNDIMIENTO DEL PAVIMENTO

La socavación provocó el hundimiento del pavimento, por lo que se hizo un hueco de magnitud considerable.

Controlado el tránsito, las autoridades de los diferentes entes del Estado, realizaron las evaluaciones pertinentes; extraoficialmente se pudo conocer que los funcionarios que llegaron hasta el lugar, recogieron información sobre todo lo acontecido.

“Hubo una caída del pavimento como consecuencia de una fisura en el cajón principal, específicamente, en el sistema de aguas servidas; además, las lluvias de las últimas semanas fueron perforando el área e hizo vulnerable la estructura”, apuntaría un vocero de la municipalidad.

FRACTURA DE UN TUBO

Precisó que los escombros provocaron la fractura de un tubo de agua blanca, posiblemente de 8 0 10 pulgadas. No se confirmó el diámetro, porque los restos del pavimento no dejaron detallar, y para el momento, no estaban las maquinarias.

Explicaron que en el cajón principal hubo un “vacío” y que el asfalto cedió por el paso de las grandes unidades de transporte de carga pesada.

Lo que si lograron determinar las autoridades el miércoles, es que la situación en el cajón principal entre la Aragua con Bermúdez fue “agua abajo”, ya que en la parte superior sólo había la fuga de agua blanca producto de la fractura de la tubería.

Si no llueve, los trabajos pueden ser rápidos para resolver el problema

Destacó el vocero que las tuberías en esa parte de Maracay ya cumplieron con el tiempo de vida, y lo ocurrido obedece al desgaste natural producto de la antigüedad.

Lo sucedido el miércoles se registró a unos 350 metros aproximadamente de lo registrado en la avenida Aragua, en octubre pasado, cuando también el asfalto cedió. Al parecer no hay relación de un caso con otro, pese a que están en la misma línea; se ejecutarán evaluaciones para determinar el estado de toda esa red.

Desde la Alcaldía de Girardot hicieron un llamado a los conductores y transeúntes para que tomen las previsiones necesarias, cuando se desplacen por el lugar, mientras el equipo técnico y obrero realiza las exploraciones pertinentes con maquinaria pesada para la rehabilitación del área afectada.