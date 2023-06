472 atletas venezolanos estarán presentes en San Salvador 2023

Este martes 13 de junio se efectuó la rueda de prensa de la justa deportiva más antigua del continente americano para dar a conocer a los 472 atletas de Venezuela y a la delegación criolla que nos representará en la cita deportiva multidisciplinaria en San Salvador y República Dominicana. La misma contó con la presencia de la Pdta. del ente olímpico venezolano, Lic. María Soto; el ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado; la Pdta. del Instituto Nacional de Deporte, Dra. Ninoska Clocier; el jefe de misión del país, Prof. José Barreto; la Sec. Gral. del COV, sensei Katiuska Santaella; y la Vic. Pdta. del COV, Dra. Elida Párraga.

Las autoridades deportivas venezolanas presentaron la delegación que representará al país

Estos Juegos significan un gran reto para todas las disciplinas participantes del país indicó Soto “Sé que se ha asumido de la mejor manera y con la mayor de las voluntades por parte de los tres entes del deporte en el país y por parte del Ejecutivo nacional, para seguir apoyando a nuestros deportistas, felicito a las federaciones nacionales que han puesto su granito de arena para brindarles a todos los atletas la mayor satisfacción de ponerse esa camiseta, de sudarla y de vivirla.

Los multimedallistas Soleymi Caraballo de lucha libre y Luis Rovaina de bowling fueron anunciados como los abanderados tanto femenina como masculino de la delegación venezolana.

Años de sacrificio

“Ser abanderada es un honor para mí, estoy súper contenta, no me cabe tanta emoción en el pecho y gracias por la confianza, espero no defraudarlos expresó la luchadora Caraballo.

Por su parte, el bolichero Rovaina comentó, estoy muy contento, emocionado y muy feliz, esto es una muestra de que lo que venimos haciendo todos estos años de sacrificio, esfuerzo, entrenamiento y estar apartado de nuestras familias, pues aquí rinde sus frutos y estoy seguro que no los vamos a defraudar.

Proyección dorada para Venezuela

Finalmente el jefe de Misión de Venezuela para los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Prof. José Barreto, informó sobre la proyección de medallas que se estima se conseguirán en esta cita ¨en este análisis general, hemos estimado superar las 34 medallas de oro que se obtuvieron en la edición anterior en Barranquilla, sin embargo, en los análisis que se han venido haciendo con cada deporte, son las mismas federaciones quienes han hecho su proyección, creo que Venezuela tendrá una buena representación y estamos muy seguros que los atletas darán todo¨.

Venezuela participará en 34 deportes y 46 disciplinas, los cuales disputarán 435 atletas en San Salvador, mientras que 37 competirán en Santo Domingo República Dominicana durante 17 días. La cita regional se realizará desde el 23 de junio al 8 de julio.

