Paseo en bicicleta de 25K para celebrar el Día del Padre

Katherine Martínez, vocera del cuerpo organizador de la Primera Edición del “Bike Father´ Day”, aseguró en conferencia de prensa, que prácticamente todo está listo para celebrar el Día del Padre en el evento del próximo 17 de junio.

Aspectos de la rueda de prensa de la primera edición del “Bike Father`s Day”

La organizadora, acompañada de Maritza Mendoza, autoridad Única de la región de Turismo, de Anthony Brea, presidente de la Asociación de Ciclismo del estado Aragua, así como de patrocinantes y anunciantes, resaltó que se ha ejecutado una gran planificación en virtud de garantizar un excelente espectáculo deportivo-recreativo.

LA ACTIVIDAD

Katherine Martínez, integrante de la organización

“Será un paseo de bicicletas, en familia, como tributo a esos seres maravillosos como son los padres. Ha sido mucho el tiempo en la organización de esta edición, mucho esfuerzo de todos quienes nos hemos vinculado al evento, por lo que estamos seguros todo saldrá bien”, comentó.

Martínez, de antemano agradeció el respaldo de las autoridades de la región y el municipio, así como los entes de seguridad, y por supuesto, al sector privado por creer en ellos.

En relación a la cantidad de participantes, la principal vocera aseveró que hasta el momento se han inscrito 100 personas, pero indicó, que con seguridad, con el paso de las horas aumentará la matrícula.

“De acuerdo a nuestras expectativas, nos hemos planteado 150 participantes, pero estoy convencida, que con la proyección a través de los medios de la región y las redes sociales, el número aumentará”, manifestó.

Sobre el recorrido, Martínez especificó que serán 25 kilómetros por diferentes zonas de Maracay. “La ruta la cumplirán los pedalistas con las condiciones correspondientes, pero tenemos otras propuestas para los participantes que así lo deseen; los niños tendrán un recorrido menor. La idea es que todos disfrutemos de un excelente día, con un paseo en bicicleta, que en medio de la alegría y seguridad celebremos el día de papá”, enfatizó.

Martínez detalló el recorrido: salida en el Hotel Marriot, con destino a la avenida Las Delicias por Cantarrana. El pelotón toma dirección a la avenida Casanova Godoy, rumbo al noroeste de la ciudad. El grupo ingresará a la UCV hasta la Redoma. Cumplido el tiempo previsto, los ciclistas salen de la Universidad hacia San Jacinto (por toda la Casanova Godoy). En el Obelisco retornan a la avenida Las Delicias, regresando al punto de salida por Cantarrana.

HIDRATACIÓN Y SORPRESAS

Afirmó que tendrán disponibles puntos de hidratación, de sorpresas, y aseguró, que se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la seguridad durante el paseo en bicicleta. “Esto no es una competencia, es un encuentro para compartir en familia y amigos. Recibimos una buena asesoría por parte de Anthony Brea y de autoridades publicas, privadas y militares para la realización de esta edición del “Bike Father´s Day”; será un magnifico día”, subrayó la organizadora.

Te recomendamos: I Encuentro de Caminantes y Senderistas de Aragua se realizó con éxito

“Todo está muy bien planificado. Comenzaremos muy temprano, el llamado de asistencia lo realizaremos en el Hotel Marriot a las 7:00 a.m. Entre 8:00 y 8:30 a.m. daremos inicio al recorrido. El sábado 17, estamos seguros pasaremos un día diferente, con mucha alegría, en familia y hermandad; los amantes del ciclismo todavía tienen oportunidad de participar, no deje que otro se lo cuente”, finalizó Katherine Martínez.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN