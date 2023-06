El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que su campaña presidencial no recibió dinero del narcotráfico ni su Gobierno ha hecho nada ilegal, en respuesta a las amenazas del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, de que puede revelar secretos de las elecciones de 2022.

Petro aseguró que su campaña presidencial no recibió dinero del narcotráfico / FOTO CORTESÍA

Petro dijo en su cuenta de Twitter que en su Gobierno “ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, manifestó el presidente en un extenso tuit.

Benedetti, que hasta el pasado viernes fue embajador de Colombia en Caracas, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el Gobierno, en unas conversaciones con la ahora exjefa de Gabinete, Laura Sarabia publicados este domingo por la revista Semana.

El cuestionado político, que fue fundamental en la campaña de Petro y decisivo para su triunfo en la costa atlántica, envió en días pasados una serie de mensajes de audio a Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo, cuya divulgación ha causado revuelo en el país.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, afirma en lo publicado por Semana.

El Siglo con información de EFE

