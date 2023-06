Laura Sarabia, exjefa de gabinete del Gobierno colombiano, anunció este lunes que se defenderá de “los ataques indignantes y humillantes” que recibió del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, que en unos audios amenazó con revelar secretos de la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro.

Laura Sarabia ex jefe de Gabinete colombiano habla de los ataques de recibió de Benedetti

“En virtud de los audios revelados por la revista semana el día 4 de junio (…) es importante aclarar que manifestó desde el momento de su renuncia que existían acciones malintencionadas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”, señaló Jorge Gómez, abogado de Sarabia, en un comunicado.

El documento, publicado por la exjefa de gabinete en su cuenta de Twitter, señala que Sarabia “acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia” y “se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti”.

“Como jefa del gabinete en todo momento y actuación protegió firmemente la institucionalidad con honestidad y transparencia, jamás cedió a los chantajes y amenazas que buscaban intereses personales”, añadió el abogado.

Ataques de Benedetti

Anoche, la revista Semana publicó una serie de mensajes de audio enviados por el exembajador a Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo en medio del escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera.

Amenazó también con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro, quien aseguró anoche que la misma no recibió dineros del narcotráfico y que el Gobierno no ha hecho nada ilegal.

También te puede interesar: Petro asegura que su campaña no ha recibido dinero de narcos y que no acepta chantajes

En esas conversaciones, Benedetti sobrepasó los límites y se refirió de forma violenta y desobligante a Sarabia e incluso al presidente.

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos”, dice Benedetti en una de las declaraciones filtradas.

Igualmente dijo: “No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijueputa, a ti y al presidente. ¿Oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé (…) Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón que no te estoy amenazando, te estoy es reconviniendo, por una hijueputa como tú que se ha portado conmigo, como una hijueputa después de todo lo que yo hice por usted también”.

Tras la tormenta que desataron los audios, Benedetti indicó a través de Twitter que “es claro que hay una campaña” para desprestigiarlo en su integridad personal “con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.

EFE

MV