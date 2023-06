Este viernes, el precandidato presidencial Freddy Superlano llegó al territorio aragüeño para un recorrido por sus diferentes municipios con la finalidad de hacerle ver a todos los habitantes del estado, que la hazaña que se llevó a cabo en Barinas en el 2021 puede lograrse en toda Venezuela, consolidando un cambio de gobierno a través del voto.

Freddy Superlano, precandidato presidencial por el partido Voluntad Popular

Recordemos que Freddy Superlano en las pasadas elecciones regionales, logró evidenciar que había sido el ganador a pesar de que el Consejo Nacional Electoral le haya acreditado ese triunfo a Argenis Chávez, exgobernador de la entidad y luego de eso ocurrieron una serie de situaciones en las que Superlano quedó inhabilitado, no obstante Sergio Garrido logró cobrar el triunfo, quedando electo como gobernador del estado Barinas.

FUERON 23 AÑOS

“Fueron 23 años gobernados por una familia a la que creían superpoderosa e invencible y esa experiencia hizo mucho ruido en el país porque Venezuela durante muchos años venía atravesando muchas decepciones, en el que el venezolano se peleó con lo votos y muchos actores políticos influyeron para que nos distanciáramos del voto como mecanismo de cambio político en el país, pero lo que pasó en Barinas, le envió un mensaje a la ciudadanía de que era posible ganar con votos”, relató el candidato a las primarias.

Del mismo modo, el político e ingeniero venezolano confesó que días previos a ese 21 de noviembre, a nivel nacional, muchos no creían posible ganar las elecciones en Barinas y que de lograrlo, el Gobierno no las entregaría, pero los ya conocidos resultados trajeron una nueva reflexión.

“A veces no medimos la influencia que estamos teniendo en una sociedad, en un país, porque una pequeña victoria en una sociedad desesperanzada los llevó a reencontrarse con la posibilidad cierta de que el cambio ocurra y por eso hace algunas semanas iniciamos este nuevo proceso con el eslogan de ‘si Barinas pudo, Venezuela puede”, explicó Superlano.

Durante la entrevista, Superlano aseguró que la victoria de Barinas puede repetirse a nivel nacional

RECORRIDO POR VENEZUELA

Luego de haber superado ese proceso histórico en el estado Barinas, el ahora precandidato presidencial comentó que en el 2022 tuvo que recorrer el país debido a las dificultades que presentaba el partido Voluntad Popular porque sus representantes de la dirección política nacional se encontraban, uno en una embajada y el otro privado de libertad (Ronald Carreño) y tuvo que asumir algunas responsabilidades para ayudar en la reestructuración del partido, el cual posteriormente, ante las adversidades que afrontaba Juan Guaidó para ser candidato, debió asumir este nuevo reto rumbo a las primarias del 22 de octubre.

Sobre la posibilidad de encontrarse en desventaja por haber lanzado su candidatura mucho después que otros partidos, confesó que es posible que esto los ponga en una posición en la que el ciudadano desconozca mayores detalles de quién es y cuál es su propuesta, pero que también les da una ventaja en cuanto a la novedad por ser un candidato fuera de los que ya todos conocían.

“Algunos son candidatos desde el 2006, otros del 2012, me llevan mas de 10 años de candidatura, el que me lleva menos, tiene un año aspirando y eso nos da la oportunidad de presentarnos como una innovación ante un evento electoral con distintos actores de oposición que quieren ganarse la confianza de la gente y nos da la oportunidad de ser la sorpresa o el batacazo”, afirmó el candidato.

LOS ÚNICOS CON ESA EXPERIENCIA

En cuanto al hecho de estar inhabilitado políticamente, Superlano precisó que los únicos con ese testimonio de haber ganado unas elecciones aún con inhabilitaciones, han sido ellos y que todos los participantes en este proceso corren el riesgo de quedar en la misma situación, si embargo, aseguró que hay un proceso de negociación donde la comunidad internacional está tratando de presionar al gobierno venezolano para que hayan elecciones con las condiciones necesarias para respaldar la democracia en el país.

“Los factores democráticos están entendiendo que participar en unas primarias es un desafió, termina siendo la desobediencia civil en sí mismo, sobre todo al participar reconociendo que hay una condición que te han impuesto de manera inconstitucional e ilegal porque en mi caso, nuestro único delito fue haberle ganado a los Chávez en Barinas y no es que me inhabilitan solo a mi y a mi esposa, lo que muchos no saben es que Sergio Garrido fue la quinta opción que tuvimos que presentar para no dejar a mi estado sin alguna posibilidad distinta a las que ya estaban presentándose por estrategias del gobierno”, continuó el político.

Sin embargo, el barinés afirmó que las situaciones que se puedan presentar en torno a las elecciones presidenciales pueden ser aún superiores a todo lo antes mencionado en vista de que ya incluso se ha evidenciado que hay personas introduciendo documentos en el TSJ para “boicotear” las primarias y es por esto que, presume que vendrán acciones mayores.

RESPALDAR A OTRO CANDIDATO

Es por esto que, Superlano enfatizó en que no tiene ningún “complejo” a la hora de respaldar a otro candidato en el caso de no resultar ganador y así como lo hizo en Barinas, acompañar a ese líder electo por el pueblo hasta el final, para así consolidar la victoria en las presidenciales del 2024.

“Si no me quieren en el comando de campaña porque les caigo mal, me iría a algún espacio donde yo crea que pueda ayudar, pero si me absorben para que los ayude, asumiré con total responsabilidad y compromiso para con el país yo no tengo ese complejo, es cuestión de someterse a la voluntad de la gente y quiénes somos nosotros para desconocer eso y de hacerlo sería algo muy mezquino y miserable, sobre todo ante la gran oportunidad de derrotar electoralmente a Nicolás Maduro”, expuso el dirigente político.

CONSENSO CONDICIONADO

No obstante, el candidato explicó que en el hipotético caso de que “saboteen las primarias”, o que inhabiliten al candidato que va a las presidenciales y ya no quede tiempo de dar respuesta a esa situación y se hayan agotado todos los recursos posibles, debe haber unidad entre el liderazgo que esté legitimado y tomar una decisión

“Sería un consenso condicionado, obligado, pero hay que hacerlo, porque no podemos desperdiciar esa oportunidad real que esta ahí con intereses mezquinos porque de lo contrario estaríamos liquidados como opción real de cambio para el 2024”, añadió Superlano.

En este sentido, la prioridad para este precandidato es que la elección presidencial se de. “Si nos dicen que la van a adelantar, mejor aún, porque nos están adelantando una elección que va a evitar más meses de sufrimiento del pueblo venezolano, porque cada día que Maduro está ahí, son oportunidades que estamos perdiendo de empleo, de desarrollo, y si dicen que nos preparemos que las elecciones son generales, mejor todavía porque los alcaldes y gobernadores que tienen son bien nefastos también”, detalló.

CON O SIN CNE

En cuanto al debate de si es conveniente o no realizar unas elecciones primarias con el apoyo del CNE, el dirigente opositor aseguró que no tiene ningún problema con esto, siempre y cuando la Comisión Nacional de Primarias compruebe que efectivamente no hay ninguna posibilidad de poner en manos del mismo la identidad del elector.

“Lo que menos me preocupa es que se genere una lista Tascón, porque muy poca gente hoy en día puede sentirse presionado porque le quiten 130bs de salario o una bolsa Clap, pero a lo que sí le tenemos temor es a que tengan una data de millones de personas que participen en una primaria, las cuales representan nuestro voto duro y que esa data pueda ser utilizada por el ente electoral para tener migraciones inconsultas”, señaló.

En este aspecto, si el CNE no da garantías de esto, se verían obligados a autogestionar un proceso manual, del cual aseguró que no están muy lejos “sobre todo si el TSJ sigue atentando contra este proceso, tratando de seleccionar a los miembros de la Consejo Nacional de Primarias y nos tocaría a nosotros como una respuesta de desobediencia civil, organizar nuestras propias elecciones como corresponde y elegir a través del voto a nuestro liderazgo”.

En cuanto a la tarjeta que reflejará su candidatura ante la judicialización de Voluntad Popular, el político señaló que sería la de la Unidad, aunque afirmó que la tarjeta es lo menos que le importa.

“Una tarjeta es simplemente eso, una tarjeta, el partido está en la gente, somos nosotros y en estos momentos, nuestro interés es que la tarjeta de la Unidad se mantenga porque con esa no solo hemos podido ganar elecciones, sino que la gente la conoce la gente la conoce y se identifica con ella”, precisó el candidato.

LAS PROPUESTAS

Para finalizar, Superlano informó que ha estado reunido con un grupo de expertos sobre todo en el área económica para plantear proyectos para sacar adelante a Venezuela y en cuyas reuniones han entendido que el principal recurso con el que cuenta el país para dinamizar la economía es el petróleo, “y creemos que hay que ocuparlo en algunas fases como la masificación del mismo, la transición energética y al final del día crear un fondo de estabilización que tenga que ver con las regalías y el impuesto sobre la renta que es el petróleo”.

Freddy Superlano visitó el diario elsiglo en su recorrido por Aragua

Por otra parte, destacó la importancia de tener un fondo de emergencia, razón por la cual se encuentran diseñando el llamado “Plan de Emergencia Social” para atender a los sectores más necesitados ya que se estima que por lo menos 78% de la población está en pobreza extrema.

“También buscamos generar estabilidad en lo político, generar algunas reformar en la Constitución y en algunas leyes para proporcionar seguridad jurídica, y de todo esto podemos hacer una hermosa tesis y presentarla a los ciudadanos, pero nada de esto es posible si Maduro sigue gobernando después del 2024”, finalizó Superlano.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN