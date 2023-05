Jubilados y pensionados del municipio José Ángel Lamas manifestaron su descontento con los 500 bolívares que percibirán de Bono de Guerra Económica, asegurando que el monto ya publicado en Gaceta Oficial no está indexado al dólar del Banco Central de Venezuela, como lo prometió el presidente de la República, Nicolás Maduro.





En este contexto, Daniel Álvarez afirmó que esto más que beneficiar deja una sensación desesperanzadora para los adultos mayores que cobran por el Seguro Social, ya que en la Gaceta Oficial, la indexación queda a criterio del Ejecutivo nacional.



Álvarez aclaró que los pensionados recibirán sólo 500 bolívares, esperan que se cancele esta semana. “Primero le pagaron a la administración pública los Bs. 1.200, a los jubilados de la administración pública que cobran Bs. 750, tengo entendido que lo empezaron a pagar ayer, y los del Seguro Social aparentemente lo comenzarán a pagar a partir del viernes”, señaló.



Pensionados y jubilados decepcionados

La verdad es que hay un contraste bien fuerte, prácticamente uno siente como que hicieron un anuncio que no es cierto, que no se está cumpliendo. Uno queda en la misma, uno sale a comprar y no le alcanza para nada”, aclaró.



Por su parte, Almairy Medina comentó que el Presidente de la República no cumplió con la indexación del Bono de Guerra. “No la está cumpliendo, se volvió puro bla, bla, bla; lo de siempre. Y de una pensión no vive la persona, necesitamos comprar todos los días y más con muchachos”, afirmó.



500 que no alcanzan

Aclaró que 500 bolívares no alcanza para nada, ya que uno tiene que hacer mucho esfuerzo para conseguir dinero de más para cubrir las necesidades de la cesta básica alimentaria. “Pero hacemos como Shakira, ciegos, sordos y mudos, no nos tocó fácil, pero pa’ lante es para allá”, concretó.



Por último, Maritza Velásquez aseguró que la situación no estuviera tan crítica en el país sino fuera por los casos de corrupción, que a su juicio han causado pérdidas millonarias para los venezolanos.



“Eso no nos alcanza para nada. Lo más triste y lamentable es como nos han saqueado, se han llevado los reales y han desangrado el país. Somos un país rico y estamos así prácticamente a mengua”, aclaró.

Lee también: Jubilados y pensionados decepcionados con el ajuste del bono

Comentó que con el dinero que se ha perdido en el país, por los hechos ilícitos del caso Pdvsa-Cripto, el pensionado y jubilado tuviera por lo menos una vejez digna. “Hay que dejarle todo en manos de Dios, Él es grande y poderoso”, finalizó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA