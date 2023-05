El presidente de Fedecámaras Aragua, Pierluigi Michelangelo, aseguró que con la publicación en Gaceta Oficial del Decreto Presidencial Nº 4.805, que establece el monto de la cesta ticket socialista a Bs. 1.000, despejó dudas sobre los ajustes autorizados por el Ejecutivo nacional el pasado 1º de mayo, añadiendo que estuvo correcto dar dicho aumento en bolívares.

“El Presidente en su anuncio supongo con fines didácticos, se refirió a una indexación al dólar, pero repito se sabe que la moneda de curso es el bolívar”, precisó el dirigente gremial del empresariado en la región.

Michelangelo comentó que en dicho decreto no se habla de salario mínimo, ya que el mismo no ha sufrido variación. “Interpreto que el Ejecutivo nacional se inclinó por la opción de maximizar el ingreso efectivo mensual de los trabajadores, en lugar de imponer un incremento del salario, lo cual no sólo habría aportado un ingreso mensual menor, sino que se ha demostrado que es una medida contraproducente, tal como lo hemos apreciado en el pasado, considerando sus notables efectos en las variables macroeconómicas”, explicó el presidente de Fedecámaras Aragua.

No obstante, el líder gremial aclaró que mientras no se recupere de manera efectiva y sostenida la actividad productiva en Venezuela, una variación del salario luce inviable.

“Por esto considero que la actual coyuntura debe servir de estímulo a los actores del proceso social del trabajo, a plantearse de manera perentoria la necesidad de la modernización de la Ley del Orgánica del Trabajo”, apuntó.

Michelangelo aclaró que el aumento de la cesta ticket socialista u otros tipos de bonificaciones, no han sido obstáculos para que el empresariado de incentivos monetarios o estímulos a los trabajadores, aparte de los montos establecidos por el Estado venezolano.

De hecho, el presidente de Fedecámaras Aragua recalcó que esos estímulos van a ir aumentando, siempre y cuando las leyes de nuestra nación lo permitan. “Pienso que las empresas no sólo seguirán manteniendo los estímulos, sino que podría incrementarlos notablemente, si el marco legal que rige el proceso social del trabajo en nuestro país, fuese acorde a la nueva realidad económica post-rentista”, sentenció.

