Vendedores del Mercado Libre premiaron a las madres en su día

Este Día de las Madres, la alegría recorrió las instalaciones del Mercado Libre de Maracay, donde un grupo de expendedores de este lugar se organizaron para rifar una cesta de comida con unos 20 productos, como un obsequio por esta fecha especial.

Para participar, las personas sólo debían realizar una compra mínima de 5$ en el mercado y con eso ya podían depositar un cupón en la caja correspondiente al concurso y este domingo 14 de mayo, Richard Corzo de Santa Rita, fuel el afortunado ganador.

Testimonios

Claudia Carrillo

Claudia Carrillo, una de las vendedoras que formó parte de esta iniciativa, aseguró que esto se trató de una estrategia para motivar a los clientes. “Los vendedores del mercado quisimos darle un obsequio a una madre por ser su día, en esta oportunidad, el regalo se lo lleva un caballero, pero debe decidir a quién se lo va a regalar. Esta es la primera vez que lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo”, señaló.

Johana Acosta

Por su parte, Johana Acosta no contuvo su felicidad al saber que el cupón ganador provenía de su tienda, así que con entusiasmo, esperó al ganador para hacerle entrega de su premio. “A pesar de la lluvia, ha sido un día bueno, aunque las ventas no fueron excelentes, no nos podemos quejar; aunque nos alegra ver que muchas personas vienen a comprar las verduras para el sancocho y los ingredientes para la parrilla porque hoy quieren celebrar con la mujer que les dio la vida”, acotó.

Richard Corzo recibió su premio y aseguró que se la va a regalar a su esposa

El ganador de este premio, Richard Corzo, aprovechó el momento para agradecer a Dios y felicitar a todas las madres en su día, en especial a su esposa Samira, quien recibiría este premio. “Este regalo va directamente para mi señora esposa; mi amor, con mucho cariño te regalo esta cesta de comida para que sigamos celebrando este día”, expresó.

Corzo, quien vive en Santa Rita, afirmó que desde pequeño siempre ha comprado en el mercado, y se ha convertido en un fiel cliente de la señora Johana.

