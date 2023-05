Ni la lluvia pudo detener a los vendedores de verduras y hortalizas de Maracay, quienes salieron a trabajar desde muy temprano con buenas ofertas para las madres en su día, entendiendo que por tradición, para esta fecha se reúne la familia y comparten un rico sancocho o una buena parrilla.

Maracayeros salieron a comprar las verduras y hortalizas para el sancocho del Día de las Madres

Carlos Vanegas

La lluvia dijo presente

Carlos Vanegas, uno de los vendedores de hortalizas en los alrededores del estadio José Pérez Colmenares, afirmó que a las 10:00 a.m. ya la lluvia se había ido y las personas retomaron sus actividades para este día. “Después la gente empezó a salir y arrancamos bien, no importa el clima, este día es muy importante para la gente y el sancocho no puede faltar”, precisó.

Ramón Castillo

Por su parte, Ramón Castillo confesó que en horas de la mañana estuvieron “guapeando bajo el agua, pero aún así le pudimos dar tremendos regalos a las madres con nuestras ofertas, como por ejemplo, la yuca en 10 bolívares y los plátanos en 20 Bs., y muchas cosas más para las personas que van a realizar sus parrillitas, porque a los que iban a hacer sancocho se les mojó la leña”.

Roberto Tovar

Y este es precisamente el caso de Roberto Tovar, quien aseguró que en su casa estaban preparando todo para una parrillada y por eso se encontraba comprando los últimos ingredientes. “Nos estamos preparando con toda la familia porque la lluvia no nos quitó la alegría “, comentó.

Asimismo, Tovar relató que este domingo preparó el desayuno, entregó regalos y luego contribuyó en la parrillada familiar, pero lo malo es que después a los padres nos juegan quiquirigüiqui y lo que nos preparan es un sancocho de hueso.

