Vigilantes controlaron conato de incendio en centro comercial

Vigilantes de un popular centro comercial ubicado entre la avenida Miranda y Bolívar de Maracay controlaron la mañana de ayer un conato de incendio que afectó el interior de uno de los locales de comida rápida.

Los bomberos investigaron el origen del conato de incendio

El siniestro ocurrió a las 9:15 am, cuando el personal de seguridad se percató que del establecimiento de pollo a la broster salía humo.

Inmediatamente procedieron a abrir el local y con el uso de los extintores extinguieron las llamas.

Los encargados del establecimiento comentaron que el incendio pudo haber ocurrido por fluctuaciones eléctricas; “ayer me fui y no teníamos luz. Cuando voy llegando me dicen que se estaba incendiando el local”, relató la encargada.

“Los vigilantes estuvieron pendientes, ellos sofocaron el incendio con los extintores”, aclaró.

La encargada dio gracias a Dios de que las llamas no se extendieron al resto de los locales; “no llegó hasta la toma de gas doméstico, si no esto hubiera terminado en algo peor”.

Despliegue de seguridad en el Terminal y Bulevar Pérez Almarza

En otro orden de ideas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Maracay, se desplegó por los espacios del Bulevar Pérez Almarza y el Terminal Central de Maracay debido al aumento de robos en dichas áreas públicas.

La información la dio a través de sus redes sociales el C/G Douglas Rico, director de este organismo de seguridad, quien destacó que este despliegue se inició luego de una denuncia de una víctima femenina.

“Tras conocer la denuncia, funcionarios de la Delegación Municipal Maracay, realizaron un dispositivo de seguridad en la zona afectada y en el centro de pasajeros, a fin de articularse con la ciudadanía para que notifiquen los episodios delictivos que puedan ocurrir y dar con la captura de los involucrados en ellos”, mencionó el líder del Cicpc.

LINO HIDALGO | elsiglo

FG