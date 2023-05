Eduardo Rodríguez alcanzó los mil ponchados en la MLB

Eduardo Rodríguez dio continuidad a su espléndido momento con una apertura de ocho entradas en blanco, para guiar el triunfo de los Tigres de Detroit 2-0 sobre los Mets de Nueva York, el jueves en el Comerica Park. El zurdo receteó a nueve rivales y se convirtió en el undécimo lanzador venezolano con mil ponchados o más en la historia de MLB

El lanzador venezolano que milita en los Tigres de Detroit está experimentando una de sus mejores temporadas en la MLB El Siglo Foto Cortesía

Rodríguez, de 30 años de edad, terminó la jornada con 1.003 abanicados, uniéndose a Félix Hernández (2.524), Johan Santana (1.988), Aníbal Sánchez (1.774), Carlos Zambrano (1.637), Freddy García (1.621), Carlos Carrasco (1.515), Wilson Álvarez (1.330), Kelvim Escobar (1.310), Jhoulys Chacín (1.151) y Francisco Rodríguez (1.142), en la milenaria lista. El número redondo lo consiguió al abanicar a Tommy Pham.

El valenciano, con la actuación frente a los metropolitanos se anotó su tercera victoria de la temporada, todas obtenidas en sus recientes cuatro presentaciones. De hecho, en las últimas cinco aperturas sólo ha permitido dos carreras limpias en 34 entradas y dos tercios, para una minúscula efectividad de 0.52, con 33 guillotinados y cuatro boletos. Su promedio de carreras limpias disminuyó en el lapso de 6.30 a 1.81.

Rodríguez destaca la ubicación de sus pitcheos

“Ubicación, ubicación con todo”, dijo Rodríguez sobre la clave de su reciente éxito al Detroit Free Press luego de la actuación contra los neoyorquinos. “Eso es lo que realmente me ha estado funcionando. Siento que soy capaz de lanzar cada envío justo donde quiero”.

Luego que en sus primeras dos apariciones de la zafra admitió siete rayas libres de suciedad en 10 capítulos, con 112 de los 181 lanzamientos realizados en strike (61 %), en sus más inmediatos cinco arribos a la loma ha efectuado 333 de 490 envíos en zona buena (68%). El jueves retiró a los últimos 15 bateadores que enfrentó, pero por acumular 102 tiros en el desafío, el mánager A.J Hinch decidió quitarle la bola para el noveno tramo, causando una jocosa escena en el dugout bengalí.

“Sigue dándome ese dilema en la novena entrada”, le expresó el piloto a Rodríguez, mientras le abrazaba.

“Como abridor, siempre quieres terminar el juego”, admitió el serpentinero, que en la actual contienda también se convirtió en el duodécimo criollo con 70 triunfos en Las Mayores. “Siempre quieres eso, no importa cuántos lanzamientos tengas. Sabía que (Hinch) me estaba sacando del juego, así que sólo me reía”.

También te puede interesar: Panteras oficializó retiro de la camisa de su leyenda, Víctor David Díaz

Falta el juego completo

Hasta ahora, el carabobeño no ha lanzado la ruta completa en su carrera de ocho años en la Gran Carpa. Sin embargo, en este certamen ya coqueteó en un par de oportunidades con ese escenario, incluido el compromiso ante los Guardianes de Cleveland el 18 de abril, cuando también transitó ocho actos, y otro contra los Orioles de Baltimore, el 23 de abril, en el que estuvo a siete outs de un juego perfecto.

“Estoy bien con ocho (innings)”, comentó Rodríguez. “Cubres como el 90% del juego, pero si tengo la oportunidad de hacer nueve, haré nueve. Siete entradas en cada inicio es la meta para todo lanzador abridor. Nunca he lanzado nueve en mi carrera, tengo muchas ganas de hacerlo, así que ya veremos”.

Rodríguez dio giro en su situación en Detroit. Luego de pasar el año pasado dos meses en la lista restrictiva no remunerada debido a un asunto personal y abrir sólo 17 careos, con récord de 5-5 y efectividad de 4.05, ahora parece perfilarse para activar la opción de salirse del contrato con los bengalíes al finalizar la presente campaña, la segunda de un pacto por cinco años y 77 millones de dólares.