Donald Trump arremetió en contra del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en vísperas de la coronación del rey Carlos III que tiene por fecha el próximo sábado. El magnate neoyorquino criticó a la pareja que siempre ha mostrado su desencanto por la monarquía británica al afirmar que le “faltaron el respeto” a la hoy difunta reina Isabel II, tras decir “cosas horribles” sobre la familia real.

Trump ataca a Meghan y Harry.

Trump, quien aún mantiene un litigio judicial por la acusación de haber abusado sexualmente de la escritora E. Jean Carroll, dijo en entrevista con el medio GBNews, que no estaba de acuerdo y mucho menos respetaba lo que el hijo de la princesa Diana y del ahora monarca Carlos III escribió en su libro de memorias.

“De hecho, me sorprendió que Harry fuera invitado (a la Coronación) para ser honesto. Dijo algunas cosas terribles… el libro (Spare) fue simplemente… para mí, fue horrible”: Trump.

Lo anterior lo aseguró el 45º presidente de Estados Unidos que busca ser reelegido en el cargo luego de la publicación de Spare donde el segundo heredero al trono del Reino Unido reveló algunas vivencias de la familia real que terminaron por ser acusaciones condenatorias para los implicados que incluyen al propio rey.

Las acusaciones de Harry contra su familia real

En uno de los dichos del príncipe Harry que causó polémica fue cuando el entonces príncipe de Gales dijo a su esposa popularmente conocida como Lady Di, el día de nacimiento de Henry, que su trabajo ya lo había hecho: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

También te puede interesar: Nueva novela de James Bond dará rescate a Carlos III

Ante ello, Donald Trump expresó su desagrado hacia el joven miembro de la realeza, pero además contra su esposa Meghan Markle, a quien señaló directamente de ser grosera con la reina Isabel II. “Creo que ella (Meghan) ha actuado de manera muy irrespetuosa con la Reina. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso con la Reina?”, cuestionó.

Trump arremete Harry y Meghan

Por lo tanto, el ex presidente de los estados unidos expresó que la reina “(Isabel II) era increíble, durante décadas y décadas nunca cometió un error. No puedo pensar en un error que cometió, nunca fue controvertida. Pasó años y décadas sin polémica. No puedes faltarle el respeto a ella y creo que Meghan fue muy irrespetuosa con ella, muy irrespetuosa”, enfatizó el aspirante presidencial que acaba de salir airoso del caso de sobornos millonarios por presuntas relaciones extramaritales.

Desde el año pasado, el empresario estadounidense arremete en contra de la pareja, ya que en una entrevista con el periodista y presentador de televisión británico, Piers Morgan, Trump afirmó que su relación tiene una fecha de vencimiento la cual llegará cuando “Harry esté harto”.

“No soy fan de Meghan, y no lo fui desde el principio. El pobre Harry está guiado por su nariz. Y creo que es una vergüenza”, agregó.

elsiglo

MV