Choferes de carga pesada pernoctan en las estaciones de servicio

Hasta más de una semana deben pernoctar en las estaciones de servicio de la ciudad de Maracay, los choferes de vehículos de carga pesada que hacen vida en el estado Aragua, quienes aseguran que están obligados a hacer esto, ya que de otra manera no podrán encontrar combustible para poder laborar y llevar la comida a sus hogares.

Pocas estaciones subsidiadas están laborando



Esta situación es notoria en una de las gasolineras que está ubicada al oeste de la avenida Bolívar del municipio Girardot, donde se ven largas colas de vehículos, como NPR y de otras marcas que se apropian del canal izquierdo de dicha arteria vial.



En este sentido, Elio Casanova comentó que este martes estuvo esperando desde las 6:00 de la mañana para que la estación de servicio antes mencionada, abriera el público para surtir su vehículo de combustible, ya que en Santa Cruz, municipio Lamas, no se consigue. “Estamos esperando, dicen que viene”, agregó el ciudadano.



El conductor comentó que no logra echar gasoil desde hace dos semanas, complicando la seguridad alimentaria para él y sus familiares. “Siempre estoy buscando subsidiada, para uno ahorrarse, pero esto me ha limitado para mis jornadas diarias, sin gasoil no se puede trabajar”, enfatizó.



Por su parte, Carlos Freites aseguró que pernocta en las estaciones de servicio hasta cuatro días, con la esperanza de que llegue la cisterna con gasolina y poder surtir su vehículo de carga pesada.



“Desde el viernes no he equipado, y estoy aquí en esta estación de servicio ubicada en la Bolívar para surtir”, agregó.

Estaciones de servicio



Freites explicó que los conductores para no perder el puesto en la cola, un grupo se queda, mientras que otro descansa en sus hogares o buscan otra gasolinera que tenga el gasoil subsidiado.



“Vamos a la casa, uno duerme, se queda otro que cuide el carro, porque él no se puede quedar solo”, aclaró.



No obstante, el profesional al volante confesó que esta situación es muy difícil para ellos, ya que deben ingeniárselas para cubrir sus necesidades básicas y fisiológicas. “Uno tiene que orinar en peroles dentro del camión. Es muy complejo para hacer nuestras necesidades”, manifestó Freites.



Para finalizar, Alberto Delgado comentó que desde la semana pasada ha estado buscando donde lograr surtir su gandola de gasoil, afirmando que comúnmente las estaciones de servicio subsidiadas no están siempre operativas.



“Ahorita dicen que el gasoil está escaso, y lo poquito que suministran son 30 o 40 carros nada más”, comentó.



Delgado se pregunta, hasta cuándo nosotros los venezolanos vamos a tener que sufrir por la escasez de combustible, siendo un país abundante en hidrocarburos. “Esa es la pregunta que no nos quieren responder. Un país que tiene tanto petróleo, que produce gas y tengamos que estar en cero”, sentenció.

