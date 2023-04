Fluctuaciones eléctricas preocupan a los comerciantes

Las recientes variaciones en el voltaje se han hecho más constantes en los últimos días, incluso con una hora de diferencia entre cada una, lo que preocupa a los diversos comerciantes y amas de casa de la entidad, quienes sufren ante el “maltrato” de sus equipos electrodomésticos.

Y es que la zozobra ante la poca información brindada por las autoridades genera entre los usuarios malestar y desasosiego, pues temer a un apagón similar o mucho peor al ocurrido en el año 2019.

En este sentido, Gemma Haddad, quien posee un negocio de venta de desayunos, expresó que cada día son más fuertes las fluctuaciones eléctricas en el casco central de Maracay, lo que le causa inquietud, pues con cada bajón sus neveras se debilitan.

Comerciantes preocupados por sus equipos

“El lunes hubo un bajón muy fuerte, cada vez que hay uno salgo corriendo a desconectar todo porque esos equipos son muy costosos y con la situación actual es difícil adquirirlos. Nos preocupa que nadie diga nada, están cortando la luz más seguido, así fue en el 2019 comenzaron los bajones y ocurrió un apagón por casi una semana”, recordó.

Asimismo, pidió a las autoridades seriedad ante la falta de un cronograma que informe a los comerciantes sobre cuándo serán los días de cortes para así tomar previsión y no poner en riesgo sus equipos.

“Realmente necesitamos que haya más información al respecto, la corriente sube de golpe y mis neveras se debilitan, congelan menos. De quemarse quién nos pagará esos equipos, quién nos pagará nuestra inversión”, cuestionó.

Electrodomésticos dañados

Por su parte, Juan Delgado señaló que en su negocio ya se han dañado dos equipos debido a las fluctuaciones eléctricas, lo que le genera pérdidas, ya que las ganancias van destinadas a la reparación de los mismos.

“Trabajo para reparar mis equipos, la semana pasada se me dañó el motor de una nevera y dejé un dineral, pero si no lo hacía no podía trabajar. A veces toca cerrar y la única opción es dejar las neveras desenchufadas, pero si tenemos mercancía corremos el riesgo de que se nos dañe también”, condenó.

POR CADA BAJÓN SE NOS DAÑA UN ELETRODOMÉSTICO



Por otro lado, Lenny Jelambi, de oficio ama de casa, mencionó que por cada bajón al día, los electrodomésticos pierden resistencia, por lo que cada vez los embates de las fluctuaciones eléctricas en sus hogares se sienten cada vez más.

“Ahora son más constantes los bajones de luz. En estos días conté tres, estamos que nos quedamos sin equipos electrónicos de tantos que se nos han dañado. Esto da miedo, puede ocurrir un apagón como el de la otra vez y dejarnos sin luz por al menos 1 mes”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo