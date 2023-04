Las aguamalas no empañaron el asueto en Choroní

Desde la mañana de este jueves miles de temporadistas comenzaron a llegar a las paradisíacas playas del litoral aragüeño en busca de un día de descanso y relajación durante el asueto de Semana Santa, siendo la población de Choroní, municipio Girardot, el destino turístico más solicitado en esta temporada.

Cientos de temporadistas comenzaron a llegar este jueves a Playa Grande

Y es que según residentes del lugar, el inicio del asueto se vio marcado por la baja afluencia de visitantes, luego de que circularan por redes sociales una serie de fotografías sobre la presencia de la denominada “carabela portuguesa”, lo que puso en alerta a la colectividad, sin embargo, estas noticias virtuales no tuvieron asidero en la realidad captada ayer en estas playas.

Sin embargo, durante el recorrido del equipo reporteril de elsiglo en el sector Puerto Colombia, se pudo conocer que la presencia de estas especies exóticas de aguamala en la costa aragüeña es común para la fecha, por lo que no debe haber alarma alguna, pues Playa Grande se encuentra entre los balnearios aptos para esta temporada vacacional de los días santos.

Mientras tanto, los restauranteros, artesanos, posaderos y demás vendedores esperan que el movimiento comercial siga en auge, de manera que puedan percibir buenas ganancias durante esta temporada vacacional.

Día de playa y sol en familia

Temporadistas provenientes de distintos lugares del país quisieron dejar a un lado el estrés y ajetreo de la ciudad y se dispusieron a echarse el “chapuzón de agua salada” durante la Semana Mayor, antes de volver a la rutina diaria en los venideros días.

Yolde Rojas, visitante del estado Carabobo, comentó que decidió acudir a la playa en esta Semana Santa junto a su familia, para así salir de la rutina y disfrutar de las aguas cristalinas que ofrece la costa aragüeña.

“Nos vinimos a disfrutar estos días en familia, la playa está limpia, hay buen clima y lo más importante es que hay precios accesibles. Ya he venido en otras ocasiones y veo que hay más seguridad, y la gente siempre está atenta como siempre”, dijo.

Asimismo, mencionó la importancia de retomar estos espacios dispuestos para el sano esparcimiento y diversión, no solo en temporada alta, sino también durante los fines de semana y días festivos, “yo vengo a la playa cada vez que puedo, me gusta conocer distintos lugares me gusta conocer mi país, Venezuela es muy bella y la vida es una sola”, enfatizó.

Distracción para toda la familia

Por su parte, Zuly García, proveniente de Caracas, manifestó que en comparación con otros sitios turísticos, Choroní destaca por su variedad gastronómica y encanto natural.

“Esta es una hermosura de playa, pienso volver, todo muy bonito, los precios excelentes, aunque uno también trata de ahorrar algo de dinero, pero de que se pasa bien, se pasa bien”, aseveró.

Por otro lado, Alejandro Pérez, precisó que el ambiente armónico y de tranquilidad solo se puede encontrar en las costas de Aragua, que cuentan con una gran concurrencia en estos días, por lo que no duda ni un segundo en visitarlas cada vez que pueda.

“Uno como turista busca tranquilidad, distracción y creo que en Choroní encuentro eso y más. Me vine con mi familia a pasar unos días de relajación, a disfrutar de este sol radiante aprovechando el descanso antes de volver a las labores diarias”.

“Hay gente, pero pocas ventas”

A pesar de que la Semana Santa es una temporada muy concurrida en los balnearios de la entidad, los comerciantes que hacen vida en Playa Grande afirman que las ventas han disminuido por la poca afluencia de visitantes a la costa, por lo que esperan una activación total para este fin de semana santo.

Ángel Manamá, reconocido toldero del lugar, declaró que como prestadores de servicio del sitio turístico esperan una mayor movilidad durante las próximas horas, pues no pierden la esperanza de que la afluencia de visitantes sea mayor que la de Carnaval.

“Aquí estamos activos, esperando con los brazos abiertos a los turistas de Aragua, Venezuela y de otras partes del mundo. No solo está activa Playa Grande, también podrán disfrutar de Cepe, Chuao, Tuja, Valle Seco y muchas más”, recordó.

En cuanto al reciente avistamiento de una especie marina a orillas de la playa, explicó que desde que tiene uso de razón “las aguamalas” siempre aparecen por temporadas, pero no es motivo de alarma, ya que solo llegan pocas al lugar.

“Creo que eso se prestó para escandalizar a la población días previos a la Semana Santa. Las fotos se hicieron virales, la persona que tomó las fotos no preguntó si eso era normal o no, simplemente se dejó llevar por la emoción”, relató.

vacacionistas no se dejen guiar por redes sociales

En ese mismo orden de ideas, Gregorio Palencia, denunció que a raíz de dicha publicación, la presencia de visitantes a la costa disminuyó, por lo que hizo un llamado a la población a no prestar atención a falsas publicaciones que solo buscan crear zozobra en la colectividad.

“No estamos negando que sí estaban las aguamalas, de vez en cuando aparecen, pero no es motivo de alarmar. Tampoco es que la playa esté cundida, solo fueron dos las que se encontraron, siempre pasa, en años anteriores ha pasado y es lo mismo, buscan dañar el comercio acá”, condenó.

Angelo Quirarte aprovechó la presencia de elsiglo en el lugar para hacer un llamado a los vacacionistas a que no se dejen guiar por informaciones fuera de contexto en las redes sociales, acotando que ante esos actos, deben buscar información oficial de los organismos competentes.

“Esperemos que la gente siga haciendo caso omiso a eso y se vengan a la playa a disfrutar sanamente, nosotros estamos a la espera de los temporadistas, hoy jueves hay un poco más de gente, ojalá sigan llegando”, declaró.

Las delicias marinas se encuentran a la orden del día

Zona de zarpe activa

Entre los destinos turísticos más solicitados en esta temporada en la zona de zarpe ubicada en Puerto Colombia se pudo conocer que Chuao, Cepe y Valle Seco siguen siendo los preferidos, sin embargo siempre salen viajes a los sitios más remotos del lugar.

Según información extraoficial, hasta el mediodía de este jueves, más de 600 personas habrían solicitado el servicio de lancha con destino a la población cacaotera, mientras se espera un repunte durante los días viernes y sábado.

Mientras tanto, los efectivos de seguridad del estado se mantienen desplegados con el Operativo Semana Santa Segura Aragua 2023, de la mano del gobierno regional, para así garantizar una buena temporada vacacional a toda la población.

Hernán González | ElSiglo