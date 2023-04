En un estallido de fe se convertirán las calles de Villa de Cura, municipio Zamora, para rendir honores y devoción a la imagen del Cristo Yacente en el Sepulcro, siendo su procesión, el Viernes Santo, la segunda manifestación religiosa más importante de Venezuela, ya que congrega decenas de miles de creyentes en un mismo propósito.

El fervor al Santo Sepulcro de Villa de Cura es la segunda manifestación religiosa más importante de Venezuela

Esta es otra de esas historias que demuestran que existen las casualidades, debido a que son muchos los afirman que esta imagen proveniente de España, llegó a La Villa en el siglo XVII por equivocación, ya que esperaban recibir al Nazareno, sin embargo, esta presunta equivocación representa uno de los mayores aciertos históricos en el país, puesto que, las dos imágenes han sido ampliamente veneradas en los lugares donde llegaron.

Se necesitan más de 80 hombres debajo del Santo de 1,65m y 900 kg para poder cargarlo, lo que significa un total de 800 cargadores que se van turnando durante todo el recorrido, donde alrededor de 30.000 feligreses, con el retumbar de la música sacra, muestran su devoción y admiración al Cristo que murió en la Cruz del Calvario por el perdón de los pecados.

Desde la Casa del Santo se iniciará la procesión con más de 30.000 feligreses

ORDENANZA

Siendo esta tradición un ícono para el estado Aragua y toda Venezuela, el Concejo Municipal viene promoviendo desde hace meses la “Ordenanza Devoción y culto al Cristo Yacente, Casa Grande, Casa de Boves, Casa del Santo Sepulcro e imagen del Santo Sepulcro de Villa de Cura”, cuya entrega formal a las asociaciones religiosas se realizó este martes durante una sesión solemne desde la Casa del Santo y se espera que hoy miércoles sea sancionada por la alcaldesa del municipio Zamora, Anahís Palacios.

Al consolidarse este ordenamiento, esta manifestación tendría el privilegio de ser la primera sociedad religiosa de Venezuela con una ordenanza municipal, situación que realza las intenciones de un pueblo que desea conservar y defender sus tradiciones.

Este martes se realizó la Sesión Solemne Santo Sepulcro Villa de Cura en su única clase

Por otra parte, se dio a conocer que desde este Jueves Santo, una comisión de la Unesco estará presente en las actividades y por lo tanto, se espera un pronunciamiento sobre la posibilidad de elevar esta tradición a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

COMIENZA LA CELEBRACIÓN

Desde el Viernes de Concilio, miles de feligreses empezaron a involucrarse en las actividades religiosas en torno a la veneración del Santo Sepulcro en Villa de Cura, municipio Zamora, siendo una de las tradiciones más emblemáticas del estado Aragua, sin embargo los días de mayor asistencia son el Jueves para el velorio, y Viernes Santo para la procesión.

La devoción del Santo Sepulcro inicia desde los valores cristianos inculcados a los más pequeños

Leomaryuris González, miembro de la sociedad religiosa del Santo Sepulcro

Leomaryuris González, perteneciente a la sociedad religiosa del Santo Sepulcro, aseguró que para el 2022 alrededor de 25 mil personas asistieron a estas festividades y que para este año esperan que la feligresía supere esa cifra. “Este año esperamos que por lo menos suba a 30.000 personas, entendiendo que el año pasado apenas estábamos saliendo de la Pandemia y habían dudas sobre si salía el Santo o no y mucha gente no se planificó para venir a la procesión”, afirmó.

Asimismo, acotó que esperan la visita de muchos creyentes que están fuera del país y otros tantos que vienen de otros estados, para ser partícipes de esta tradición con 300 años de historia.

González informó que para esta oportunidad el levantamiento del Santo, se transmitirá en vivo para que todo el país pueda percibir lo hermoso que es ese momento.

HISTORIA DE FE

Desde que inicia la Cuaresma comienzan los trabajos en la Casa del Santo, sede de la sociedad religiosa y lugar que protege la imagen del Cristo Yacente. El Domingo de Ramos, un equipo de mujeres se dedican a los arreglos de la imagen, lo bajan para limpiarlo y vestirlo y para esto deben quedarse en vigilia hasta el día lunes, ya que este trabajo implica, cambiar todo el forro de colchón, donde hay miles de dijes que representan cada favor concedido, los cuales deben ser colocados cuidadosamente en el nuevo forro.

Coromoto Ramírez, responsable de la Casa del Santo

Para Coromoto Ramírez, responsable de la Casa del Santo y quien desde hace 45 años se encarga del ornato de la imagen y hasta ahora, la única autorizada para vestirlo, relató que la primera vez que le ofrecieron este trabajo de fe, no lo aceptó por miedo de no cumplir con las exigencias que éste amerita.

“Faltaban dos semanas para Semana Santa y a mí me parecía poco tiempo para tomar una decisión tan importante, pero un día, mi esposo se fue a las 4:00 am a trabajar y luego de esto me recosté un rato, fue entonces que escuché una voz que me preguntaba que por qué yo no quería vestirlo y sentí un escalofrío, porque sabía que era el Santo que me estaba hablando, dándome directrices de como tenía que arreglarlo, Él me pedía muchas orquídeas y así lo hice”, relató Ramírez.

Desde entonces, todos los años, los devotos le traen cientos de orquídeas desde Santa Rosa y la señora Coromoto asegura que para cada edición de esta celebración, continúa recibiendo revelación de como debe ir vestido.

PROPÓSITO DE VIDA

Ramírez confiesa que antes de asumir esta responsabilidad ya trabajaba un poco las manualidades e incluso la costura y por esto en su primer año asumiendo este rol, realizó un nuevo guayuco para el Cristo Yacente y lo renueva cada año. “Tenía el mismo guayuco con el que llegó aquí y estaba todo roto y yo le había prometido que le iba a confeccionar uno, lo hice sin tomar las medidas y le quedó perfecto”, señaló.

Desde ese momento, a esta mujer devota le cambió la vida, ya que lo que inició como un legado de su abuelo, se convirtió en su propósito de vida, y asegura que continuará haciéndolo hasta que el Santo se lo permita, además de hacerse cargo del funcionamiento de la casa desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

“He tratado de enseñarle este trabajo a otras personas y no tienen la misma dedicación, ya que la imagen tiene sus complejidades, por ejemplo, Él va acuñado con algodón, no va amarrado y eso es delicado, hay que saber hacer el trabajo y no es nada fácil, he puesto a otros y no han podido”, comentó Ramírez.

En este sentido, contó que además de los aspectos técnicos, considera que aún no ha llegado la persona que la reemplazará en esta importante tarea y que espera que sea el Santo quien la elija, así como ocurrió con ella, ya que en una oportunidad, específicamente en el 2018, dejó a un equipo de trabajo acuñando a esta imagen y por más intentos, no quiso encajar. “Tuve que regresarme, hablarle y oyendo lo empujé un poquito por la cabeza, calzó perfectamente”, continuó.

CALLES MUY CONCURRIDAS

Por otra parte, Ramírez explicó que todos los días de la Semana Mayor, las calles de Villa de Cura son muy concurridas y muchas personas van hasta donde se encuentra el Santo Sepulcro, pero mayormente no es sino hasta el Jueves Santo, día del velorio, cuando empiezan a aglomerarse los miles de creyentes para posteriormente, el Viernes Santo salir en procesión. “Sin embargo, yo los invito a que vengan no sólo en esta fecha, porque él está ahí todos los días”, puntualizó.

UN LEGADO FAMILIAR

Los hombres de fe que conforman la Sociedad de Cargadores, tienen literalmente sobre sus hombros, la responsabilidad más grande de esta festividad católica, ya que deben trasladar el Santo Sepulcro varias cuadras hasta la iglesia San Luis Rey de Villa de Cura y luego en la noche, llevarla nuevamente hasta su casa.

Dany Pérez, cargador

Dany Pérez aseguró que lleva con este, 23 viernes cargando el Santo, ya que desde el año 2000 decidió continuar el legado y convertirse en parte de la tercera generación de cargadores de su familia y por lo tanto, inculca esta misma devoción a sus hijos.

“La formación de los cargadores viene de los valores católicos en casa, el respeto a la imagen y esas cosas uno las transmite y las demuestra aquí en la Casa del Santo, por eso, mis hijos y mis sobrinos siempre vienen, para que se mantenga la tradición, porque eso es lo que mantiene vivo a un pueblo”, enfatizó Pérez.

El cargador asegura que actualmente hay una data de 800 cargadores y todos participan de la procesión donde personas de todos los rincones del país se acercan a demostrar su fe y devoción. “El Santo Sepulcro es un icono en Venezuela, pero para nosotros los cargadores, es un encuentro familiar”, añadió.

INVITACIÓN A LA FELIGRASÍA

Pérez invita a toda la feligresía a participar este año en estas actividades para que la fe permanezca, ya que considera que Venezuela necesita mucho de esto. “Estamos en una etapa de reimpulsar estas tradiciones, actualmente desde la Casa del Santo los niños pueden hacer catequesis y eso es bueno porque la formación de ellos, es el futuro de la sociedad religiosa”, puntualizó.

Y es así como en el 2023, el pueblo venezolano demuestra que sus tradiciones no mueren y que a pesar de las circunstancias defenderán su identidad, su cultura, pasión y compromiso, que consideran fundamentales para construir una sociedad con valores éticos y morales.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA