Ya está todo listo para la celebración de la Semana Santa en Villa de Cura, municipio Zamora, siendo esta una fecha emblemática para los habitantes del lugar y por lo tanto, en los últimos días se ha podido apreciar jornadas de embellecimiento del templo parroquial.

En los últimos días han pintado la parte externa del templo

En este sentido, Yoscar Ortega, diácono de la parroquia San Luis Rey de Villa de Cura, que se encuentra en un proceso de preparación tanto espiritual como en términos de logística, para que todo esté en orden para la Semana Santa más significativa del país.

Logística necesaria

“Durante toda la Cuaresma, cada sociedad religiosa ha estado coordinando sus actividades para tener la logística necesaria para esta fecha santa, además hemos tenido reuniones frecuentes con las autoridades municipales y los organismos de seguridad para establecer un plan estratégico de despliegue en los alrededores del templo y por todas las calles donde habrá hidratación, equipos de Protección Civil, ambulancia, paramédicos, y personal de seguridad que estarán atentos a cualquier eventualidad”, explicó Ortega.

Por otra parte, el diácono precisó que ésta ha sido una oportunidad perfecta para reparar el templo, ya que se pintó el exterior y repararon las filtraciones que tenía, además de mejorar la iluminación. “Queremos invitarlos a participar de cada una de las actividades, ya que durante toda la semana tendremos Eucaristías a las 7:00 a.m. y 6:00 p.m. para que tengan estos dos momentos de encuentro con el Señor”, precisó.

Yoscar Ortega, diácono de la parroquia San Luis Rey de Villa de Cura

“Invitamos a toda la feligresía especialmente para el día miércoles que tendremos Eucaristías a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 11:00 a.m. y a las 6:00 p.m., ya que es un día de bastante concurrencia, luego de esto, el jueves tendremos la eucaristía solemne de la cena del Señor a las 6:00 p.m.”, añadió el diácono.

Significativa y emblemática procesión

Asimismo, Ortega acotó que el Viernes Santo es muy importante para los villacuranos por la significativa y emblemática procesión del Santo Sepulcro a las 9:00 a.m., que se realizará desde su casa hasta el templo parroquial para los oficios de la pasión.

La decoración y ornato dentro de la iglesia está a cargo de las distintas sociedades religiosas

“El sábado será la gran vigilia pascual donde celebraremos la Resurrección del Señor y el domingo tendremos una sesión con Jesús Sacramentado por cada una de las calles, sectores y capillas de nuestra parroquia, así que les invitamos a que nos acompañen para que vivan una buena experiencia de Semana Santa”, continuó Ortega.

En este sentido, el diácono comentó que en los últimos días el trabajo se ha ido incrementando, terminando los trabajos de embellecimiento, limpieza y orden del templo, así como vistiendo a las imágenes de San Juan y La Dolorosa.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA