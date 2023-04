El tenista mejor rankeado de Venezuela, Ricardo Rodríguez-Pace, informó que volverá a instalar su base de entrenamiento en el país, específicamente en Valencia, estado Carabobo, no sólo con la intención de prepararse para sus competencias internacionales, sino con la finalidad de crear una academia para ayudar a desarrollar este deporte que en los últimos años ha mermado por diversas circunstancias.

Estas declaraciones las ofreció en su visita a elsiglo, afirmando que toda su infraestructura y el personal humano que impulsa su carrera, se dedicarán en brindarle ese apoyo a las nuevas generaciones del “deporte blanco”, para recuperar los años dorados y hacer que Venezuela sea referente de esta disciplina en la región.

“Vamos a crear una academia para servir a todos esos chicos que hacen vida en el tenis carabobeño y posiblemente expandirnos a los estados vecinos, como Aragua y Lara, para transferir los conocimientos que tenemos de tantos años de carrera”, aseguró el tenista oriundo de Caracas.

El número 1 de Venezuela en el tenis, comentó que esta academia no sólo ayudará a los atletas que aspiran a ser profesionales, sino a los entrenadores, árbitros y a todas las personas que hacen posible el desarrollo del deporte.

Torneos

Para Ricardo Rodríguez-Pace, el regreso de la Copa Davis a Venezuela fue el punto de partida del resurgir del tenis venezolano, ya que el país estuvo durante varios años sin realizar eventos internacionales por una suspensión de la Federación Internacional de Tenis.

“Hay mucha escasez de asesoramiento, y queremos cubrir eso. Sentimos que esta es una manera de dejar un granito de arena para Venezuela y para el tenis”, manifestó el tenista.

Rodríguez-Pace recordó que el tenis venezolano está en un momento muy crítico, ya que durante los años que el máximo ente mundial de la disciplina, vetó al país para que desarrollara competiciones internacionales, retrasó significativamente el desarrollo del deporte durante al menos siete años.

“Eso mermó a tres generaciones de tenistas jóvenes que no tuvieron la posibilidad de ver a su selección aquí, y que no pueden soñar en ser profesionales porque sienten que no tienen los recursos o la infraestructura para dedicarse a esto”, puntualizó el tenista.

El mejor tenista de Venezuela agregó que estas razones motivaron su retorno a estas tierras, tras permanecer durante trece años en España, Estados Unidos y Colombia, desarrollando su carrera profesional.

“Queremos cambiar el paradigma, estamos haciendo un llamado a la empresa privada que se una a este movimiento, y que entiendan que el tenis venezolano ya pasó por el peor momento, la Copa Davis en Puerto Cabello tiene que ser un antes y un después.

Ya superamos esa etapa fea, ahorita queremos es sumar y espero que mi presencia pueda ayudar para que el tenis en Venezuela siga evolucionando”, apuntó.

Sueño París 2024

Actualmente Rodríguez-Pace se encuentra recuperándose de una pequeña lesión en su hombre derecho que sufrió en febrero, esperando jugar nuevamente este mes de abril en algunos torneos internacionales en Estados Unidos.

Pero aparte de estos campeonatos, está enfocado en las últimas dos paradas del Ciclo Olímpico que le queda a Venezuela previó a las Olimpiadas de París 2024, donde espera alegrar a los venezolanos con llevar un tenista a este magno evento.

“Yo ya confirmé mi participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que viene ahorita en junio. Para el Panamericano de Santiago hay mucho tiempo, y si la selección me convoca allí estaré”, afirmó.

El tenista aseguró que el ciclo olímpico es una de las experiencias más hermosas que pueda vivir, sintiendo una emoción inmensa cada vez que defiendo los colores del tricolor venezolano.

Rodríguez-Pace tiene como objetivo concluir esta etapa olímpica, esperando llegar junto a la Selección de Tenis de Venezuela a París 2024. “Tuve la suerte y la dicha de hacer oro en los Bolivarianos, pero desafortunadamente perdimos el partido de bronce en los Sudamericanos. Ahora tenemos la oportunidad en los Centroamericanos y Panamericanos para hacer un buen resultado, y quién sabe, a lo mejor nos colamos en Paris 2024 con alguna invitación especial y sería ideal, vamos a trabajar para que seamos considerados”, agregó.

Pero para que esto sea posible, el profesional del “deporte blanco” extendió una invitación a todos los amantes de esta disciplina en apoyar este movimiento que emprende.

“A todas las personas que hacen vida en el tenis, que nos apoyen, el tenis es un deporte hermoso y necesitamos que se unan. Estaremos con los brazos abiertos”, concluyó.

